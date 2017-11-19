Роберт Мугабе начал голодовку

The Daily Mail
14:48, 19 ноября 2017
Требует подтверждения

Президент Зимбабве Роберт Мугабе с субботы, 18 ноября, отказывается принимать пищу, утверждает The Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к его семье.

Мугабе также отказывается с кем-либо разговаривать. По данным издания, голодовка является символом протеста против происходящего в стране. Сам Мугабе по-прежнему находится под домашним арестом в своей резиденции и не появляется на публике.

Ожидается, что 19 ноября 93-летний Мугабе встретится с генералом Константино Чивенга, по приказу которого президент Зимбабве находится под стражей. Они должны обсудить вопрос ухода Мугабе с поста президента Зимбабве, как того требует правящая партия Зимбабве.

Ранее 19 ноября стало известно, что в правящей партии произошел переворот. Мугабе отстранили от лидерства и потребовали от него не позднее полудня в понедельник, 20 ноября, уйти в отставку. В случае отказа планируется объявить импичмент.

Роберт Мугабе с 15 ноября находится под домашним арестом. В этот же день в столицу Зимбабве Хараре была введена военная техника. Военные утверждают, что не устраивают государственный переворот.
Супруга Мугабе Грейс, которая, как предполагалось, могла сменить мужа на президентском посту, уехала из страны.

Что происходит с Робертом Мугабе

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