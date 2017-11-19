Роберт Мугабе начал голодовку

Президент Зимбабве Роберт Мугабе с субботы, 18 ноября, отказывается принимать пищу, утверждает The Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к его семье.

Мугабе также отказывается с кем-либо разговаривать. По данным издания, голодовка является символом протеста против происходящего в стране. Сам Мугабе по-прежнему находится под домашним арестом в своей резиденции и не появляется на публике.

Ожидается, что 19 ноября 93-летний Мугабе встретится с генералом Константино Чивенга, по приказу которого президент Зимбабве находится под стражей. Они должны обсудить вопрос ухода Мугабе с поста президента Зимбабве, как того требует правящая партия Зимбабве.

Ранее 19 ноября стало известно, что в правящей партии произошел переворот. Мугабе отстранили от лидерства и потребовали от него не позднее полудня в понедельник, 20 ноября, уйти в отставку. В случае отказа планируется объявить импичмент.