У Большого театра ночью выстроилась очередь за билетами на балет Серебренникова «Нуреев»

Republic
10:09, 18 ноября 2017
Надежный источник

У Большого театра в Москве в ночь перед началом предварительной продажи билетов на балет «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова образовалась очередь из нескольких сотен человек. 

Вечером 17 ноября, как сообщил корреспондент «Коммерсанта» Владислав Новый, в очередь у театра записались около ста человек, который собирались «стоять всю ночь».

У кассы Большого театра поставили турникеты, уже более 100 человек записались в очередь за билетами на балет «Нуреев». Люди говорят, что будут стоять всю ночь. Начало продаж в 10:00 18 ноября.

Опубликовано Владиславом Новым 17 ноября 2017 г.

Кассы были открыты в 10:00. По словам корреспондента Republic, 500 бумажных браслетов, по которым людей из очереди пускали в кассы, закончились «почти сразу после начала продаж».

Андрей Любимов / Агентство городских новостей «Москва»
Премьерные показы балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова пройдут в Большом театре 9 и 10 декабря. Театр «в связи с повышенным спросом» решил ввести ограничения и выделить на предварительную продажу по 500 билетов на каждое представление, продавая их в кассах и по паспортам. Обычно в предварительную продажу поступает больше билетов; их можно купить не только в кассах, но и на сайте театра, а также в компаниях по продаже билетов.
Премьера балета «Нуреев» была запланирована на 11 июля, но за несколько дней до этой даты была отменена. Большой театр объяснил это тем, что балет оказался не готов; при этом агенство ТАСС писало, что отменить премьеру требовал министр культуры Владимир Мединский.
Кирилл Серебренников в тот момент проходил свидетелем по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных его компании «Седьмая студия». В августе он был задержан и стал обвиняемым. Он находится под домашним арестом.

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