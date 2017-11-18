У Большого театра ночью выстроилась очередь за билетами на балет Серебренникова «Нуреев»

Кассы были открыты в 10:00. По словам корреспондента Republic, 500 бумажных браслетов, по которым людей из очереди пускали в кассы, закончились «почти сразу после начала продаж».
Премьерные показы балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова пройдут в Большом театре 9 и 10 декабря. Театр «в связи с повышенным спросом» решил ввести ограничения и выделить на предварительную продажу по 500 билетов на каждое представление, продавая их в кассах и по паспортам. Обычно в предварительную продажу поступает больше билетов; их можно купить не только в кассах, но и на сайте театра, а также в компаниях по продаже билетов.
Премьера балета «Нуреев» была запланирована на 11 июля, но за несколько дней до этой даты была отменена. Большой театр объяснил это тем, что балет оказался не готов; при этом агенство ТАСС писало, что отменить премьеру требовал министр культуры Владимир Мединский.
Кирилл Серебренников в тот момент проходил свидетелем по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных его компании «Седьмая студия». В августе он был задержан и стал обвиняемым. Он находится под домашним арестом.