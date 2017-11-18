У Большого театра ночью выстроилась очередь за билетами на балет Серебренникова «Нуреев»

У Большого театра в Москве в ночь перед началом предварительной продажи билетов на балет «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова образовалась очередь из нескольких сотен человек.

Вечером 17 ноября, как сообщил корреспондент «Коммерсанта» Владислав Новый, в очередь у театра записались около ста человек, который собирались «стоять всю ночь».

У кассы Большого театра поставили турникеты, уже более 100 человек записались в очередь за билетами на балет «Нуреев». Люди говорят, что будут стоять всю ночь. Начало продаж в 10:00 18 ноября. Опубликовано Владиславом Новым 17 ноября 2017 г.

Кассы были открыты в 10:00. По словам корреспондента Republic, 500 бумажных браслетов, по которым людей из очереди пускали в кассы, закончились «почти сразу после начала продаж».