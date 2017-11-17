«Ведомости»: российское ТВ откажется от трансляции Олимпиады-2018, если национальную сборную отстранят
Российские телеканалы откажутся от трансляции Зимней Олимпиады, если на нее не поедет национальная сборная, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько осведомленных источников.
Транслировать Зимние игры планировали три телеканала — Первый, «Россия 1» и «Матч ТВ».
Первый и «Россия 1», по словам источников издания, скорее всего откажутся от трансляций, если сборная не поедет на Игры. Массовый зритель, пояснили собеседники «Ведомостей», болеет прежде всего за своих спортсменов и отсутствие сборной резко снизит аудиторию трансляций, что сделает их экономически невыгодными для этих телеканалов.
«Матч ТВ» — спортивный телеканал и, предположили два источника издания, может транслировать Зимнюю Олимпиаду и в том случае, если на нее не поедет российская сборная. В то же время другой собеседник газеты считает, что и «Матч ТВ» от трансляций откажется.
Источники «Ведомостей» также предположили, что российские власти могут принять политическое решение, что телеканалам нужно проигнорировать Зимнюю Олимпиаду, если к ним не допустят сборную.
Высокопоставленный чиновник на условиях анонимности рассказал «Ведомостям», что вопрос о трансляциях Игр пока не обсуждался, но, если рассуждать гипотетически, телеканалам действительно нет смысла платить большие деньги за трансляции, которые без российских спортсменов не соберут высоких рейтингов. Каналы определятся сами, считает он, в политическом решении необходимости нет.