ВАДА отказалось восстановить Россию в правах накануне Олимпиады

Всемирное антидопинговое агентство на заседании (ВАДА) 16 ноября отказалось восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Таким образом решение о несоответствии РУСАДА от 2015 года оставлено в силе накануне Олимпиады в Пхенчхане.

Председатель комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тэйлор на заседании напомнил, что Россия до сих пор не решила вопрос с закрытыми городами, куда не допускают международных инспекторов по допингу. Помимо этого Москва продолжает отрицать выводы ВАДА о том, что Минспорт вместе с ФСБ создал систему массового употребления допинга для российских спортсменов.

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заметил, что решение ВАДА напрямую не влияет на то, допустят россиян до соревнований или нет. О том, что решение ВАДА не связано с участием в Олимпиаде, также заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.