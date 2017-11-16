ВАДА отказалось восстановить Россию в правах накануне Олимпиады

Интерфакс
05:32, 16 ноября 2017
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Всемирное антидопинговое агентство на заседании (ВАДА) 16 ноября отказалось восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Таким образом решение о несоответствии РУСАДА от 2015 года оставлено в силе накануне Олимпиады в Пхенчхане.

Председатель комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тэйлор на заседании напомнил, что Россия до сих пор не решила вопрос с закрытыми городами, куда не допускают международных инспекторов по допингу. Помимо этого Москва продолжает отрицать выводы ВАДА о том, что Минспорт вместе с ФСБ создал систему массового употребления допинга для российских спортсменов.

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заметил, что решение ВАДА напрямую не влияет на то, допустят россиян до соревнований или нет. О том, что решение ВАДА не связано с участием в Олимпиаде, также заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Ранее The New York Times сообщала, что Международный олимпийский комитет может наложить ограничения на выступление российских спортсменов на зимней Олимпиаде 2018 года. В частности выдвигалась версия, что будет запрещено исполнять российский гимн.
В ответ на это президент Владимир Путин обвинил Запад в попытке через давление на спортсменов оказать влияние на президентские выборы в России, которые пройдут сразу после Олимпиады.
Из-за отзыва статуса РУСАДА и последующего расследования ВАДА российских легкоатлетов и паралимпийцев уже отстраняли от летних Игр в 2016 году в Рио-де-Жанейро.
В ноябре международные федерации начали изучать допинг-пробы зимней Олимпиады в Сочи и уже лишили медалей российских лыжников и фигуристов.

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