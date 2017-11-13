Спустя четыре года Россия может проиграть Олимпиаду в Сочи Если комиссия МОК признает намеренно испорченными всего несколько из 254 допинг-проб

13 ноября специальная комиссия Международного олимпийского комитета рассмотрит дела российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, занявших призовые места на сочинской Олимпиаде 2014 года. Если их допинг-пробы признают намеренно испорченными, спортсменок лишат полученных в Сочи наград. Антидопинговое расследование Международного олимпийского комитета (МОК) против России продолжается уже год, медали отобрали у российских лыжников, под подозрением — победители и призеры еще в нескольких видах спорта. Если без наград оставят и их, Россия потеряет первое место в общем медальном зачете Сочи-2014 — и опустится сразу на третье место. По просьбе «Медузы» об этой истории рассказывает журналист Sports.ru Вячеслав Самбур.

«Вероятнее всего, Россия потеряет первое место по итогам Олимпиады-2014», — заявил в декабре 2016 года швейцарский юрист Денис Освальд. Он возглавляет комиссию Международного олимпийского комитета, которая расследует допинговые обвинения против России. Прошел почти год, несколько наград у россиян отняли; судя по дальнейшим заявлениям Освальда и количеству запланированных слушаний, это не конец.

Сразу после церемонии закрытия Игр верхушка медального зачета выглядела так:

Олимпиада в Сочи стала лучшей в истории нашего спорта: 13 золотых наград — это повторение рекорда сборной СССР на Олимпийских играх 1976 года; 33 медали в общем зачете — столько не было и в советские времена. Как правило, лидера общего зачета определяют по золоту.

Запрещенных препаратов в анализах участвовавших в сочинской Олимпиаде спортсменов нет. Изучая пробирки (комиссия исследует все 254 допинг-пробы, сданные россиянами), Освальд ориентируется на два основных фактора — царапины на внутренней поверхности крышек допинг-проб (признак подмены) и концентрацию соли в пробах (отклонение от нормы тоже может указывать на махинации). Царапины тоже разделены на два типа: они появились либо из-за неаккуратного завинчивания крышки, либо из-за вскрытия (есть и такие, которые можно отнести к обоим типам).

Уже вынесенные МОК решения по лыжникам (лишены наград и возможности выступить на Олимпиаде в Южной Корее) и фигуристке Аделине Сотниковой (доказательств употребления допинга не найдено) пока позволяют утверждать, что царапины первого типа оставляют спортсменам большую надежду, а царапины второго типа, по сути, лишают их шансов на оправдание.

Из шестерых уже наказанных лыжников на медальный зачет повлияли только баны Александра Легкова и Максима Вылегжанина. Оба участвовали в серебряной эстафете. Третьими там финишировали французы — им отойдет серебро, бронза достанется сборной Норвегии.

Вылегжанин в паре с Никитой Крюковым финишировал вторым в командном спринте. Серебро теперь уйдет от России к Швеции, бронзу снова получают норвежцы.

Наконец, марафон: Легков был первым, Вылегжанин вторым — результаты аннулированы. Но золото остается у России — ведь третьим закончил Илья Черноусов. Серебро получит норвежец Мартин Сундбю, бронзу Сергей Долидович из Белоруссии.

Таким образом, Россия потеряла четыре медали: серебро в эстафете, командном спринте и марафоне, а также бронзу в марафоне — вместо нее у Черноусова теперь золото.

У фигуристки, чемпионки Игр-2014 Аделины Сотниковой обнаружили царапину первого типа и завершили разбирательства, не доказав нарушение антидопинговых правил. Других подозреваемых в фигурном катании нет. Это все закрытые комиссией Освальда дела, и на 13 ноября 2017 года медальный зачет сочинской Олимпиады выглядит так:

Однако под подозрением находятся еще много российских спортсменов. Следы вскрытия проб были найдены у биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Обе выступали в эстафете, где команда финишировала второй, Вилухина к тому же показала второй результат в спринте. Если здесь все будет плохо, спринтерское серебро достанется украинке Вите Семеренко, бронза — итальянке Карин Оберхофер. В эстафете на второе место переместятся норвежки, на третье — Чехия.

Следы вскрытия пробы есть у конькобежки Ольги Фаткулиной — у нее серебро на дистанции 500 метров. В случае дисквалификации Фаткулиной второе место займет Маргот Бур из Нидерландов, бронзу получит китаянка Чжан Хун.

Александр Третьяков выиграл соревнования по скелетону, и с его допинг-пробой тоже проблемы. Если результат Третьякова аннулируют, золото достанется Мартинсу Дукурсу из Латвии, на второе место переместится американец Мэттью Антуан, бронза отойдет старшему брату Мартинса Дукурса — Томасу.

У женщин в скелетоне под угрозой находится бронза Елены Никитиной (правда, царапины на ее допинг-пробе могут быть непреднамеренными). Но в случае дисквалификации Никитиной медаль получит американка Кэти Юлендер.

Самый проблемный вид спорта для России — бобслей. Следы вскрытия проб есть у всех участников чемпионской четверки — Александра Зубкова, Алексея Воеводы, Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова. В пробах Зубкова с Воеводой, которые выиграли еще и заезды двоек, к тому же значительно превышен уровень соли. Если оба экипажа дисквалифицируют, золото в двойках достанется Швейцарии, а в четверках — Латвии. Серебро в обеих дисциплинах получит США, а две бронзы перейдут другим российским экипажам — под управлением Александра Касьянова.

С остальными олимпийскими видами у России пока все чисто. Другое дело, что WADA, а следом и комиссия Освальда регулярно получают новые сведения. Например, 10 ноября список подозреваемых спортсменов вырос с 28 до 35 фамилий, причем понять, кто это, пока нельзя — известны только цифровые коды новых проб. Новые данные обещает обнародовать и разоблачающий систему допинга бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Но даже и без новых данных Россия может потерять лидерство и по общему количеству наград, и по золотым медалям, уйдя на третье место. И тогда таблица сочинской Олимпиады примет такой вид: