Путин увидел связь между обвинениями российских спортсменов в допинге и президентскими выборами

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинение российских спортсменов в употреблении допинга связано с предстоящими в РФ в 2018 году президентскими выборами.

«Вот что меня беспокоит: Олимпиада должна начаться в феврале, а выборы у нас когда президентские? В марте. Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство было причастно к нарушениям и за это оно отвечает», — сказал Путин, общаясь с рабочими Челябинского компрессорного завода.

Создать проблемы на выборах президента России, по словам Путина, хотят США «в ответ на наше мнимое вмешательство в их выборы».

Международные спортивные организации, в том числе МОК, по мнению президента РФ, сильно зависимы от спонсоров, покупателей прав на телетрансляции и рекламодателей.

«Контрольный пакет находится в Соединенных Штатах, потому что там основные компании, которые заказывают и платят за телевизионные права, там основные спонсоры, там основные рекламодатели», — сказал президент РФ.