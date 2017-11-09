Путин увидел связь между обвинениями российских спортсменов в допинге и президентскими выборами

Интерфакс
13:50, 9 ноября 2017
Надежный источник

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинение российских спортсменов в употреблении допинга связано с предстоящими в РФ в 2018 году президентскими выборами.

«Вот что меня беспокоит: Олимпиада должна начаться в феврале, а выборы у нас когда президентские? В марте. Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство было причастно к нарушениям и за это оно отвечает», — сказал Путин, общаясь с рабочими Челябинского компрессорного завода.

Создать проблемы на выборах президента России, по словам Путина, хотят США «в ответ на наше мнимое вмешательство в их выборы».

Международные спортивные организации, в том числе МОК, по мнению президента РФ, сильно зависимы от спонсоров, покупателей прав на телетрансляции и рекламодателей.

«Контрольный пакет находится в Соединенных Штатах, потому что там основные компании, которые заказывают и платят за телевизионные права, там основные спонсоры, там основные рекламодатели», — сказал президент РФ.

В 2015–2016 годах Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало несколько докладов о допинге в России, в которых, в частности, говорилось о возможной поддержке допинговой программы в российском спорте на государственном уровне.
Из-за обвинений в применении допинга российские легкоатлеты были отстранены от всех международных соревнований, включая Олимпиаду в Рио в 2016 году. Паралимпийская сборная РФ была не допущена до Игр в полном составе. Также были дисквалицифированы и некоторые российские спортсмены, выступавшие на Зимних Играх в Сочи в 2014 году.
Власти РФ, в том числе и лично президент Владимир Путин, неоднократно отвергали обвинения в существовании в российском спорте допинговой программы с поддержкой на госуровне.

Российских спортсменов обвиняют в допинге

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