Минус одно золото домашней Олимпиады. Российского лыжника Александра Легкова лишили медали в марафоне

На Олимпиаде в Сочи российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин и Илья Черноусов выиграли забег на 50 километров. Впервые в истории олимпиад россияне заняли весь пьедестал. Если вы не помните, как это было, посмотрите. На самом финише тройка россиян сделала рывок и не дала норвежцу Мартину Сундбю побороться за медали.

Спустя почти четыре года, 1 ноября 2017-го, Международный Олимпийский комитет лишил Александра Легкова золотой медали в забеге на 50 километров, а также серебра в эстафете 4×10 километров (по правилам вместе с ним медалей лишились еще трое лыжников). Чиновники признали спортсмена виновным в употреблении допинга. Больше Легков .

Впервые о том, что Александр Легков мог употреблять допинг, стало известно в мае 2016 года. Его фамилию назвал бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, бежавший в США и раскрывший государственную систему поддержки допинга в России. Именно на его показаниях во многом строились .

Как следует из доклада Макларена, составленного по заказу Всемирного антидопингового агентства, Легков был среди тех, кто принимал так называемый «Дюшес» — коктейль из алкоголя и допинга. Легков присутствовал в списке «защищенных» спортсменов, то есть — в терминологии российских чиновников — тех, чьи положительные допинговые пробы нужно скрывать.

В пресс-релизе МОК не говорится, почему именно лишили медалей Легкова — только указано, что это связано с допингом. Решение вынесено на основе расследования комиссии члена МОК Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинговых проб российских спортсменов в Сочи. Вероятнее всего, на пробах Легкова нашли царапины, свидетельствующие о подмене проб, — как говорилось в докладе Макларена, ФСБ научилась почти незаметно вскрывать пробирки, а потом закрывать их.

Александр Легков утверждает, что он не участвовал в допинговой программе. «Если надо будет доказывать всю жизнь, буду доказывать всю жизнь», — сказал он. Когда в 2016 году его имя было упомянуто впервые, спортсмен говорил: «Я спокоен за себя на 300 миллионов процентов. Позвоните моим тренерам и спросите, как мы тренировались в тот год. Где там Родченков сидит, в Майами, Лос-Анджелесе? Очень легко что-то нести, когда ты далеко. За меня не переживайте, у меня все хорошо».

Медали Легкова — первые награды Олимпиады в Сочи, которых лишили российского спортсмена. Комиссия Дениса Освальда может выявить другие нарушения, и тогда медалей лишатся и . Как уверял Родченков, не менее 15 сочинских медалистов из России принимали допинг.

Россия выиграла в Сочи 13 золотых медалей, 11 серебряных и 9 бронзовых. Если Александр Легков не сможет оспорить решение МОК, и его медали отнимут окончательно, то Россия все равно не потеряет первого места в неофициальном зачете.

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что российская сборная продолжает готовиться к Олимпиаде-2018, несмотря на дисквалификацию Легкова. Кто там выступит от лыжников, пока неизвестно.