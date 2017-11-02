Минус одно золото домашней Олимпиады. Российского лыжника Александра Легкова лишили медали в марафоне
Carlos Barria / Reuters / Scanpix / LETA
На Олимпиаде в Сочи российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин и Илья Черноусов выиграли забег на 50 километров. Впервые в истории олимпиад россияне заняли весь пьедестал. Если вы не помните, как это было, посмотрите. На самом финише тройка россиян сделала рывок и не дала норвежцу Мартину Сундбю побороться за медали.
Спустя почти четыре года, 1 ноября 2017-го, Международный Олимпийский комитет лишил Александра Легкова золотой медали в забеге на 50 километров, а также серебра в эстафете 4×10 километров (по правилам вместе с ним медалей лишились еще трое лыжников). Чиновники признали спортсмена виновным в употреблении допинга. Больше Легков никогда не сможет участвовать в Олимпиадах.
Впервые о том, что Александр Легков мог употреблять допинг, стало известно в мае 2016 года. Его фамилию назвал бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, бежавший в США и раскрывший государственную систему поддержки допинга в России. Именно на его показаниях во многом строились оба доклада юриста Ричарда Макларена.
Как следует из доклада Макларена, составленного по заказу Всемирного антидопингового агентства, Легков был среди тех, кто принимал так называемый «Дюшес» — коктейль из алкоголя и допинга. Легков присутствовал в списке «защищенных» спортсменов, то есть — в терминологии российских чиновников — тех, чьи положительные допинговые пробы нужно скрывать.
В пресс-релизе МОК не говорится, почему именно лишили медалей Легкова — только указано, что это связано с допингом. Решение вынесено на основе расследования комиссии члена МОК Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинговых проб российских спортсменов в Сочи. Вероятнее всего, на пробах Легкова нашли царапины, свидетельствующие о подмене проб, — как говорилось в докладе Макларена, ФСБ научилась почти незаметно вскрывать пробирки, а потом закрывать их.
Александр Легков утверждает, что он не участвовал в допинговой программе. «Если надо будет доказывать всю жизнь, буду доказывать всю жизнь», — сказал он. Когда в 2016 году его имя было упомянуто впервые, спортсмен говорил: «Я спокоен за себя на 300 миллионов процентов. Позвоните моим тренерам и спросите, как мы тренировались в тот год. Где там Родченков сидит, в Майами, Лос-Анджелесе? Очень легко что-то нести, когда ты далеко. За меня не переживайте, у меня все хорошо».
Медали Легкова — первые награды Олимпиады в Сочи, которых лишили российского спортсмена. Комиссия Дениса Освальда может выявить другие нарушения, и тогда медалей лишатся и другие. Как уверял Родченков, не менее 15 сочинских медалистов из России принимали допинг.
Россия выиграла в Сочи 13 золотых медалей, 11 серебряных и 9 бронзовых. Если Александр Легков не сможет оспорить решение МОК, и его медали отнимут окончательно, то Россия все равно не потеряет первого места в неофициальном зачете.
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что российская сборная продолжает готовиться к Олимпиаде-2018, несмотря на дисквалификацию Легкова. Кто там выступит от лыжников, пока неизвестно.