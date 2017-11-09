МОК лишил российского лыжника Максима Вылегжанина двух медалей Олимпиады в Сочи
Международный олимпийский комитет (МОК) из-за допинга пожизненно отстранил российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову, а также аннулировал результаты их выступления на Зимних играх в Сочи в 2014 году.
Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с итогами расследования. «Интерфаксу» подтвердила эту информацию глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Вылегжанин завоевал на Олимпиаде в Сочи две серебряные медали, заняв вторые места в марафоне и командном спринте (в паре с Никитой Крюковым).
В начале ноября МОК пожизненно дисквалифицировал и лишил медалей, полученных в Сочи, российского лыжника Александра Легкова. На домашних Зимних играх Легков выиграл марафон (забег на 50 километров), а также получил серебро в эстафете 4×10 километров.
В марафоне второе место после Легкова занял Вылегжанин, а третьим стал еще один представитель российской сборной — Илья Черноусов. Теперь золотая медаль Сочи-2014 за победу в забеге на 50 километров, сообщает ТАСС, должна перейти к Черноусову.
Легков и Вылегжанин фигурировали в показаниях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, рассказавшего американскими СМИ о масштабной программе допинга в российской сборной на Играх в Сочи в 2014 году. Показания Родченкова также легли в основу расследования независимой комиссии Ричарда Макларена при Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА).
По итогам расследования, проведенного комиссией ВАДА, Международная федерация лыжного спорта в декабре 2016 года отстранила Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповалову и Иванову от соревнований.