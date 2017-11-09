МОК лишил российского лыжника Максима Вылегжанина двух медалей Олимпиады в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) из-за допинга пожизненно отстранил российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову, а также аннулировал результаты их выступления на Зимних играх в Сочи в 2014 году.

Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с итогами расследования. «Интерфаксу» подтвердила эту информацию глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Вылегжанин завоевал на Олимпиаде в Сочи две серебряные медали, заняв вторые места в марафоне и командном спринте (в паре с Никитой Крюковым).