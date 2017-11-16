Россия не выполнила условия по борьбе с допингом. Спортсменов допустят до Олимпиады?

16 ноября Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) решило , что Россия за два года не приняла достаточных мер для борьбы с применением запрещенных веществ в спорте. Такое решение может сыграть главную роль при обсуждении того, каким образом российские спортсмены будут участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в феврале 2018 года. Если вообще будут.

Россию лишили права самостоятельно проверять спортсменов на допинг в 2015 году. Поводом стал доклад ВАДА о масштабных нарушениях, которым покровительствовали спортивные чиновники. С тех пор контролем спортсменов в России занимается Антидопинговое агентство Великобритании (ЮКАД). Только летом 2017 года российским специалистам разрешили самостоятельно проводить тестирование. Дальнейшее расследование ВАДА привело к тому, что российских легкоатлетов и тяжелоатлетов не допустили до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро летом 2016 года.

Два года спустя ВАДА пришло к выводу, что Россия не приняла необходимых мер для исправления ситуации. Россия должна была выполнить дорожную карту, но два критерия, предусмотренные этим планом, до сих пор не соблюдены: Москва отказывается признать существование (в прошлом) программы массового применения запрещенных препаратов и не выдает международным экспертам пробы из московской лаборатории. Российские чиновники на всех уровнях отрицают выводы комиссии ВАДА о госпрограмме употребления допинга, а пробы из лаборатории проходят как доказательства в уголовном деле, возбужденном СК против ее бывшего директора Григория Родченкова.

Решение ВАДА — это не запрет на участие в Олимпиаде. С таким заявлением в очередной раз выступил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Свое решение по поводу России МОК примет в начале декабря: по информации The New York Times, комитет может запретить исполнение российского гимна или отстранить россиян от участия в церемонии открытия. На летних Играх в Рио-де-Жанейро решение о допуске или недопуске принимали отдельные спортивные федерации. С паралимпийцами ситуация сложнее — вся российская команда остается дисквалифицированной с лета 2016 года. Международный паралимпийский комитет настаивает на том, что Россия должна выполнить требования ВАДА.

В России надеются, что до полного запрета на участие в Олимпиаде дело не дойдет. После решения ВАДА пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «Интерфаксу» напомнил о словах главы МОК и заверил, что сборная продолжает готовиться к Играм. Даже если российский гимн запретят, спортсмены все равно могут поехать в Пхенчхан — такие ограничения российские чиновники решили официально не комментировать. Вместе с тем глава Олимпийского комитета России Александр Жуков выступил против участия россиян в Играх под нейтральным флагом.