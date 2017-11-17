В Москве у продавца биткоинов отобрали 15 миллионов рублей
Продавец биткоинов в Москве лишился криптовалюты и 15 миллионов рублей, которые он должен был за нее получить, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.
Сделка по продаже биткоинов должна была состояться в четверг в одном из офисных помещений в центре Москвы. Когда продавец, получив 15 миллионов рублей наличными, перевел соответствующую сумму в криптовалюте, в помещение, где проходила сделка, вошли несколько «бородатых мужчин», сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Посетители заявили, что покупатель биткоинов — мошенник, которого они разыскивают уже две недели. После этого они забрали 15 миллионов рублей наличными, «под угрозой физического насилия» вывели покупателя биткоинов из офиса и скрылись.
По факту произошедшего проводится проверка, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Как выяснилось позднее, сделку организовал брокер мужчины 1996 года рождения, который пояснил, что знает покупателя криптовалюты около года. Также полицейские установили, что покупатель снял указанный офис за наличные деньги, но представился другим именем.