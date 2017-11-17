В Москве у продавца биткоинов отобрали 15 миллионов рублей

РИА Новости
09:40, 17 ноября 2017
Надежный источник

Продавец биткоинов в Москве лишился криптовалюты и 15 миллионов рублей, которые он должен был за нее получить, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Сделка по продаже биткоинов должна была состояться в четверг в одном из офисных помещений в центре Москвы. Когда продавец, получив 15 миллионов рублей наличными, перевел соответствующую сумму в криптовалюте, в помещение, где проходила сделка, вошли несколько «бородатых мужчин», сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Посетители заявили, что покупатель биткоинов — мошенник, которого они разыскивают уже две недели. После этого они забрали 15 миллионов рублей наличными, «под угрозой физического насилия» вывели покупателя биткоинов из офиса и скрылись.

По факту произошедшего проводится проверка, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как выяснилось позднее, сделку организовал брокер мужчины 1996 года рождения, который пояснил, что знает покупателя криптовалюты около года. Также полицейские установили, что покупатель снял указанный офис за наличные деньги, но представился другим именем.

РИА Новости
В России статус криптовалют, включая биткоины, в настоящий момент законодательно не урегулирован. Генпрокуратура ранее заявляла, что считает криптовалюты денежными суррогататами, выпуск которых в России запрещены.
В октябре состоялось совещание у президента РФ Владимира Путина, посвященное криптовалютам. После совещания министр финансов Антон Силуанов объявил, что государство намерено «возглавить и законодательно отрегулировать» выпуск и обращение криптовалют на территории России, не став уточнять подробности.
Курс биткоина, снизившийся в начале недели, к пятнице, 17 ноября, вновь приблизился к историческому максимуму в 8 тысяч долларов. По данным Coindesk на 12:30 мск, за биткоин давали 7734 доллара.

Спецпроект «Медузы» о биткоинах

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