Верховный суд смягчил приговор осужденной за госизмену из-за СМС. Она выйдет на свободу через 10 дней

Интерфакс
11:13, 16 ноября 2017
Надежный источник

Верховный суд РФ смягчил приговор жительнице Сочи Инге Тутисани, осужденной за госизмену из-за отправленного в Грузию СМС-сообщения о передвижениях российской военной техники.

Наказание Тутисани, сообщает «Интерфакс», изменено с 6 лет заключения до 4 лет и 1 месяца колонии.

Таким образом, заявил агентству адвокат Иван Павлов, представляющий интересы Тутисани, его подзащитная «через 10 дней будет свободна».

Помимо Инги Тутисани виновными в госизмене за СМС-сообщения о передвижениях российской военной техники, направленные абонентам в Грузию, были признаны еще несколько жительниц региона — Марина Джанджгава, Анник Кесян и Оксана Севастиди. Все они ранее в 2017 году были помилованы президентом РФ Владимиром Путиным.

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