Верховный суд смягчил приговор осужденной за госизмену из-за СМС. Она выйдет на свободу через 10 дней

Наказание Тутисани, сообщает «Интерфакс», изменено с 6 лет заключения до 4 лет и 1 месяца колонии.

Верховный суд РФ смягчил приговор жительнице Сочи Инге Тутисани, осужденной за госизмену из-за отправленного в Грузию СМС-сообщения о передвижениях российской военной техники.

Помимо Инги Тутисани виновными в госизмене за СМС-сообщения о передвижениях российской военной техники, направленные абонентам в Грузию, были признаны еще несколько жительниц региона — Марина Джанджгава, Анник Кесян и Оксана Севастиди. Все они ранее в 2017 году были помилованы президентом РФ Владимиром Путиным.