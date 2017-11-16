Продюсера Бретта Рэтнера отстранили от сиквела «Чудо-женщины» из-за обвинений в домогательствах
Актриса Галь Гадот рассказала, что после обвинений в сексуальных домогательствах продюсера Бретта Рэтнера отстранили от съемок второй части «Чудо-женщины».
Как пояснила Гадот в интервью на NBC, «дело было сделано» еще до того, как она заявила, что не будет сниматься в сиквеле, если к нему будет иметь отношение Рэтнер.
С критикой продюсера, по словам Гадот, выступила не только она, но и другие члены съемочной группы. «Все понимали, как нужно поступить», — сказала актриса.
С обвинениями в адрес Бретта Рэтнера выступили актрисы Наташа Хенстридж и Оливия Манн. Помимо этого актриса Эллен Пейдж заявила, что Рэтнер публично объявил о ее гомосексуальной ориентации в присутствии съемочной группы.
Рэтнер стал одним из десятков деятелей искусства, политиков и журналистов, которых обвинили в сексуальных домогательствах после расследования в отношении Харви Вайнштейна.