Продюсера Бретта Рэтнера отстранили от сиквела «Чудо-женщины» из-за обвинений в домогательствах

Актриса Галь Гадот рассказала, что после обвинений в сексуальных домогательствах продюсера Бретта Рэтнера отстранили от съемок второй части «Чудо-женщины».

Как пояснила Гадот в интервью на NBC, «дело было сделано» еще до того, как она заявила, что не будет сниматься в сиквеле, если к нему будет иметь отношение Рэтнер.

С критикой продюсера, по словам Гадот, выступила не только она, но и другие члены съемочной группы. «Все понимали, как нужно поступить», — сказала актриса.