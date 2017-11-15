Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию министерством обороны скриншота игры под видом фотографий боевиков «Исламского государства», призвал «не преувеличивать значение ошибки».

«Ошибки случаются, ничего страшного нет, они своевременно корректируются, что и было сделано в Минобороны», — заявил Песков.

Министерство, добавил он, заверило, что «исполнитель, который допустил такую оплошность, был наказан соответствующим образом».