«Ошибки случаются, ничего страшного нет». Песков — о попытке Минобороны выдать скриншот игры за фото боевиков ИГ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию министерством обороны скриншота игры под видом фотографий боевиков «Исламского государства», призвал «не преувеличивать значение ошибки».
«Ошибки случаются, ничего страшного нет, они своевременно корректируются, что и было сделано в Минобороны», — заявил Песков.
Министерство, добавил он, заверило, что «исполнитель, который допустил такую оплошность, был наказан соответствующим образом».
Минобороны РФ 14 ноября опубликовало в своем твиттере и фейсбуке серию фотографий, якобы сделанных в Сирии 9 ноября, назвав их «неоспоримым подтверждением» того, что США оказывают поддержку боевикам ИГ. Одна из этих фотографий была скриншотом мобильной игры «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron». Среди фото, опубликованных Минобороны, также обнаружились кадры из видео, снятого иракскими военными в 2016 году.
Позже Минобороны удалило фотографии и объявило, что в их публикации виноват «гражданский сотрудник».