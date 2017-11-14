Никита Белых женился в СИЗО
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, находящийся под арестом, женился на Екатерине Рейферт. О заключении брака сообщил «Интерфаксу» адвокат Белых Андрей Грохотов.
«Мой подзащитный сегодня женился на своей невесте. Их можно поздравить», — сказал Грохотов
Губернатор Кировской области Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года в Москве. Как сообщал СК, Белых задержали с поличным при получении взятки. После ареста Белых был уволен с поста губернатора. Свою вину бывший губернатор категорически отрицает.
В июле Белых, по его словам, получил от следователя разрешение на заключение брака с Екатериной Рейферт, однако документ был потерян руководством СИЗО. Копия разрешения, направленная Рейферт, также пропала.
Позже Рейферт присвоили в деле Белых статус свидетеля, в связи с чем ей был запрещен проход на территорию СИЗО, в том числе и для оформления брака, до дачи показаний на суде.
На заседании суда в октябре, после того, как Рейферт дала показания, Белых предложил ей выйти за него замуж. Рейферт согласилась.