Российские меры против западных СМИ впишут в законопроект о нежелательных организациях
Российские ответные меры против западных СМИ будут прописаны поправкой к законопроекту о нежелательных организациях, который уже рассматривается Госдумой. Об этом со ссылкой на неназванный источник, знакомый с деталями обсуждения документа, пишут «Ведомости».
Собеседник издания добавил, что документ могут принять во втором и третьем чтении уже к 15 ноября.
Опрошенные «Ведомостями» депутаты рассказали, что есть несколько вариантов ответных мер. Упоминание СМИ могут добавить в положения закона об иностранных агентах, решение о включении изданий в реестр будет принимать Минюст.
О подготовке российского ответа на решение Минюста США зарегистрировать RT (Russia Today) в качестве иностранного агента стало известно 10 ноября. В Госдуме пообещали, что ответ будет «симметричным» и распространится, в частности, на соцсети: западные СМИ будут обязаны указывать там свой статус иностранного агента.
Помимо этого спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал отреагировать на то, как Twitter заблокировал рекламу RT и Sputnik. Каким будет ответ России на эти меры, не уточнялось.
Законопроект, в который, по данным «Ведомостей», добавят нормы о западных СМИ, посвящен досудебной блокировке сайтов нежелательных организаций. Он принят в первом чтении 26 октября.