Российские меры против западных СМИ впишут в законопроект о нежелательных организациях

Российские ответные меры против западных СМИ будут прописаны поправкой к законопроекту о нежелательных организациях, который уже рассматривается Госдумой. Об этом со ссылкой на неназванный источник, знакомый с деталями обсуждения документа, пишут «Ведомости».

Собеседник издания добавил, что документ могут принять во втором и третьем чтении уже к 15 ноября.

Опрошенные «Ведомостями» депутаты рассказали, что есть несколько вариантов ответных мер. Упоминание СМИ могут добавить в положения закона об иностранных агентах, решение о включении изданий в реестр будет принимать Минюст.