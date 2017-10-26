Законопроект о блокировке сайтов нежелательных организаций прошел первое чтение

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, который позволит блокировать сайты организаций, признанных в России нежелательными. За документ проголосовали 327 депутатов, против не выступил никто, трое воздержались. Трансляция заседания идет на сайте Думы.

Законопроект о блокировке сайтов нежелательных организаций был внесен в Госдуму 29 сентября 2017 года. Авторы документа заявили, что сейчас для блокировки таких сайтов нужно решение суда, в связи с чем надо упростить процедуру.

С 2015 года Минюст России включил в свой реестр 11 иностранных организаций, которые признаны нежелательными. За сотрудничество с такими организациями предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Принятая в первом чтении редакция законопроекта написана таким образом, что позволяет помимо сайтов нежелательных организаций блокировать любые инструкции по обходу блокировок.