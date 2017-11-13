Биткоин подешевел почти на 30% за неделю. Курс упал в третий раз за полгода

Курс криптовалюты Bitcoin снизился на 29% по сравнению с историческим максимумом, достигнутым в среду, 8 ноября.

8 ноября биткоин торговался по 7882 доллара, а 12 ноября, по данным CoinDesk, курс криптовалюты в ходе торгов опускался до 5617 долларов

К утру понедельника биткоин частично отыграл потери и торгуется, по состоянию на 13:00 мск, по 6414 доллара — на 9,5% больше закрытия предыдущих торгов.

За последние полгода это уже третье резкое падение курса биткоина. В июле эта криптовалюта в определенный момент потеряла 38% стоимости, а в сентябре — 40%. После падений курс биткоина возвращался к росту и обновлял исторические максимумы.

Волатильность биткоина Bloomberg связывает с повышенным вниманием регуляторов разных стран к этой криптовалюте и с интересом к ней со стороны банков и инвестиционных фондов.

Аналитики агентства также отмечают, что на фоне снижения курса биткоина на 30% подорожала криптовалюта Bitcoin Cash, появившаяся в августе.