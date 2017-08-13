Курс биткоина достиг исторического максимума
Курс криптовалюты Bitcoin впервые превысил отметку в 4000 долларов за единицу.
The latest Bitcoin Price Index is 4,190.84 USD https://t.co/lzUu2wyPQN pic.twitter.com/rJi1vg4898— CoinDesk (@coindesk) August 13, 2017
По состоянию на 11:55 мск, по данным агрегатора информации с бирж криптовалют Coinmarketcap.com, за один биткоин давали 4164,87 доллара. За сутки курс криптовалюты вырос более чем на 10 процентов.
Предыдущий исторический максимум — 3000 долларов за единицу — биткоин, напоминает Techcrunch, преодолел всего неделю назад.
1 августа криптовалюта биткоин разделилась на две ветки: собственно биткоин (BTC) и Bitcoin Cash (BCC). Разделение произошло из-за того, что не все участники операций согласились перейти на новый протокол.
Bitcoin Cash пока котируется значительно ниже «традиционного» биткоина. По состоянию на 11:55 мск 13 августа, Bitcoin Cash стоил на биржах чуть более 307 долларов, потеряв за сутки около 8 процентов.