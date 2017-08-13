Курс биткоина достиг исторического максимума

Курс криптовалюты Bitcoin впервые превысил отметку в 4000 долларов за единицу.

The latest Bitcoin Price Index is 4,190.84 USD https://t.co/lzUu2wyPQN pic.twitter.com/rJi1vg4898 — CoinDesk (@coindesk) August 13, 2017

По состоянию на 11:55 мск, по данным агрегатора информации с бирж криптовалют Coinmarketcap.com, за один биткоин давали 4164,87 доллара. За сутки курс криптовалюты вырос более чем на 10 процентов.

Предыдущий исторический максимум — 3000 долларов за единицу — биткоин, напоминает Techcrunch, преодолел всего неделю назад.