Курс биткоина достиг исторического максимума

Techcrunch
09:06, 13 августа 2017
Надежный источник

Курс криптовалюты Bitcoin впервые превысил отметку в 4000 долларов за единицу.

По состоянию на 11:55 мск, по данным агрегатора информации с бирж криптовалют Coinmarketcap.com, за один биткоин давали 4164,87 доллара. За сутки курс криптовалюты вырос более чем на 10 процентов.

Предыдущий исторический максимум — 3000 долларов за единицу — биткоин, напоминает Techcrunch, преодолел всего неделю назад.

1 августа криптовалюта биткоин разделилась на две ветки: собственно биткоин (BTC) и Bitcoin Cash (BCC). Разделение произошло из-за того, что не все участники операций согласились перейти на новый протокол.
Bitcoin Cash пока котируется значительно ниже «традиционного» биткоина. По состоянию на 11:55 мск 13 августа, Bitcoin Cash стоил на биржах чуть более 307 долларов, потеряв за сутки около 8 процентов.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме