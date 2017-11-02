Курс биткоина превысил 7000 долларов

Курс криптовалюты Bitcoin превысил отметку в 7000 долларов, сообщает сайт CoinDesk, который отслеживает стоимость биткоина на разных биржах.

По состоянию на 12:20 мск, биткоин торговался по 7058,39 доллара. За сутки курс криптовалюты вырос почти на 3%.