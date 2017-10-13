Курс биткоина превысил 5600 долларов

CoinDesk
09:24, 13 октября 2017
Надежный источник

Курс криптовалюты Bitcoin в пятницу превысил отметку 5600 долларов. По данным сайта CoinDesk, отслеживающего курсы криптовалют, по состоянию на 12:00 мск биткоин стоил 5656,71 доллара США.

Ранее в пятницу курс биткоина достигал отметки в 5855 доллара, однако затем самая популярная криптовалюта немного подешевела.

По сравнению с аналогичным периодом годом ранее, отмечает CNBC, курс биткоина вырос более чем на 480 процентов.

За прошедшую неделю, по данным CoinDesk, курс биткоина вырос почти на 1250 долларов. Резкий рост курса криптовалюты, пишет CNBC, аналитики связывают с появившимся слухами о том, что власти Китая могут отменить запрет на операции с криптовалютой внутри страны, введенный в конце сентября.

В августе биткоин сначала преодолел отметки в 3000 тысячи долларов, а затем в 4000 долларов. В начале сентября курс биткоина впервые превысил 5000 долларов. Однако после того, как власти Китая объявили об ограничениях на оборот криптовалюты, биткоин резко подешевел — почти на две тысячи долларов за две недели.

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