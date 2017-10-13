Курс биткоина превысил 5600 долларов

Курс криптовалюты Bitcoin в пятницу превысил отметку 5600 долларов. По данным сайта CoinDesk, отслеживающего курсы криптовалют, по состоянию на 12:00 мск биткоин стоил 5656,71 доллара США.

Ранее в пятницу курс биткоина достигал отметки в 5855 доллара, однако затем самая популярная криптовалюта немного подешевела.

По сравнению с аналогичным периодом годом ранее, отмечает CNBC, курс биткоина вырос более чем на 480 процентов.

За прошедшую неделю, по данным CoinDesk, курс биткоина вырос почти на 1250 долларов. Резкий рост курса криптовалюты, пишет CNBC, аналитики связывают с появившимся слухами о том, что власти Китая могут отменить запрет на операции с криптовалютой внутри страны, введенный в конце сентября.