Курс биткоина впервые превысил 5000 долларов 

Курс криптовалюты Bitcoin в ночь на 2 сентября впервые превысил отметку в 5000 долларов за единицу.

Как сообщает сайт CoinDesk, который отслеживает стоимость биткоина на разных биржах, курс превысила отметку в 5000 долларов около 5:25 по московскому времени и через десять минут снова снизился. На момент публикации новости биткоин стоит около 4672 долларов.

Самой высокой стоимость криптовалюты была на китайской бирже OKCoin — 5149 долларов, сообщает Coindesk.