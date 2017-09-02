Курс биткоина впервые превысил 5000 долларов
Курс криптовалюты Bitcoin в ночь на 2 сентября впервые превысил отметку в 5000 долларов за единицу.
Как сообщает сайт CoinDesk, который отслеживает стоимость биткоина на разных биржах, курс превысила отметку в 5000 долларов около 5:25 по московскому времени и через десять минут снова снизился. На момент публикации новости биткоин стоит около 4672 долларов.
Самой высокой стоимость криптовалюты была на китайской бирже OKCoin — 5149 долларов, сообщает Coindesk.
Отметку в 4000 долларов биткоин преодолел 13 августа, в 3000 — неделей раньше.