В Новосибирске задержан активист «Артподготовки» с 20 бутылками с зажигательной смесью

Следственный комитет отчитался о задержании в Новосибирске активиста запрещенной в России организации «Артподготовка», у которого нашли 20 бутылок с зажигательной смесью. Когда прошло задержание, не уточняется, но пресс-релиз об этом был опубликован утром 9 ноября.

Имя задержанного также не приводится, но в СК заявили, что ему 39 лет и он «совместно с единомышленниками, посредством одного из интернет-мессенджеров» призывал людей к массовым беспорядкам 4 и 5 ноября. Суд санкционировал арест задержанного.

Помимо «коктейля Молотова» у задержанного нашли рации, ножи и гладкоствольное оружие с патронами.

Против него возбуждено уголовное дело по статьям об призывах к массовым беспорядкам и о приготовлении к участию в массовых беспорядках.