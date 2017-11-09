В Новосибирске задержан активист «Артподготовки» с 20 бутылками с зажигательной смесью

Следственное управление СК РФ по Новосибирской области
05:42, 9 ноября 2017
Надежный источник

Следственный комитет отчитался о задержании в Новосибирске активиста запрещенной в России организации «Артподготовка», у которого нашли 20 бутылок с зажигательной смесью. Когда прошло задержание, не уточняется, но пресс-релиз об этом был опубликован утром 9 ноября.

Имя задержанного также не приводится, но в СК заявили, что ему 39 лет и он «совместно с единомышленниками, посредством одного из интернет-мессенджеров» призывал людей к массовым беспорядкам 4 и 5 ноября. Суд санкционировал арест задержанного.

Помимо «коктейля Молотова» у задержанного нашли рации, ножи и гладкоствольное оружие с патронами.

Против него возбуждено уголовное дело по статьям об призывах к массовым беспорядкам и о приготовлении к участию в массовых беспорядках.

Лидер «Артподготовки» Вячеслав Мальцев призывал сторонников выйти на улицы 5 ноября 2017 года в знак протеста против действий властей. Сам Мальцев с июля 2017 года находится за границей, против него возбуждено дело о призывах к экстремизму.
26 октября «Артподготовку» признали экстремистской организацией, ее деятельность в России запретили. Вскоре после этого начались задержания сторонников Мальцева, против них возбудили дела о подготовке к терактам и массовым беспорядкам.
5 ноября в российских городах задержали более 400 человек, которые якобы участвовали в акции «Артподготовки», основную часть из них — в Москве. Причем в Москве полиция задерживала в том числе случайных прохожих. На задержанных составили протоколы о нарушении порядка проведения митинга и неподчинении требованиям полицейских. Против одного задержанного в Москве возбудили дело о нападении на полицейского.

Задержания 5 ноября

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