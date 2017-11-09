Новый двигатель ракеты Falcon взорвался во время испытаний

SpaceX сообщила о взрыве двигателя Merlin (используется в ракетах семейства Falcon) во время «квалификационных испытаний». Авария произошла 5 ноября на полигоне, никто не пострадал.

Взорвавшийся двигатель был новой разработкой, он пока не применялся для запусков Falcon. Компания «теперь проводит подробное и открытое расследование первопричины» взрыва.

Как отмечает The Washington Post, взрыв во время испытаний произошел в рекордный по количеству запусков год для SpaceX. До конца 2017 года компания планирует запустить еще три ракеты Falcon 9, каждая из которых оборудована девятью двигателями Merlin.

Помимо этого создатель компании Илон Маск также планировал на конец 2017 года запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy, в ее первой ступени 27 двигателей (связка из трех ступеней Falcon 9).