Новый двигатель ракеты Falcon взорвался во время испытаний

The Washington Post
06:27, 9 ноября 2017
Надежный источник

SpaceX сообщила о взрыве двигателя Merlin (используется в ракетах семейства Falcon) во время «квалификационных испытаний». Авария произошла 5 ноября на полигоне, никто не пострадал.

Взорвавшийся двигатель был новой разработкой, он пока не применялся для запусков Falcon. Компания «теперь проводит подробное и открытое расследование первопричины» взрыва.

Как отмечает The Washington Post, взрыв во время испытаний произошел в рекордный по количеству запусков год для SpaceX. До конца 2017 года компания планирует запустить еще три ракеты Falcon 9, каждая из которых оборудована девятью двигателями Merlin.

Помимо этого создатель компании Илон Маск также планировал на конец 2017 года запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy, в ее первой ступени 27 двигателей (связка из трех ступеней Falcon 9).

Последняя крупная авария с ракетами SpaceX произошла в сентябре 2016 года, когда во время испытаний двигателя взорвалась Falcon 9. Причиной аварии назвали дефект баков второй ступени, из-за которого в оболочке скопился жидкий кислород.

SpaceX не остановить

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме