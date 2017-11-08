Твиттер признал успешным эксперимент с 280 символами. Теперь они доступны всем

Сервис микроблогов Twitter объявил, что эксперимент с увеличением максимальной длины сообщения со 140 до 280 символов признан успешным. Теперь новый размер сообщения станет постепенно доступен всем пользователям.

В твиттере напомнили, что при ограничении в 140 символов существовала проблема, когда пользователи пытались сократить слишком длинное сообщение. Это приводило к тому, что 9% всех твитов были длиной 140 символов (или чуть менее).

После увеличения предела до 280 символов у верхней границы находится только 1% всех твитов. При этом пользователи, которым новый режим был доступен в течение месяца, редко писали длинные сообщения: только 5% твитов были длиннее 140 символов и только 2% — длиннее 190 символов.

Как уже сообщалось ранее, ограничение в 140 символов сохранится для японского, корейского и китайского языков, так как там иероглифы уже позволяют уместить все необходимое в один твит.