Твиттер увеличил длину сообщения в два раза. До 280 символов!

Сервис микроблогов Twitter удвоил максимальную длину сообщения — до 280 символов. Об этом было объявлено 26 сентября. Обновление доступно в тестовом режиме небольшой группе пользователей.

Изменения коснутся «языков, подверженных переполнению» — то есть, всех языков, где не используется иероглифическое письмо. Для японского, китайского и корейского сохранится лимит 140 символов.

Исследования твиттера показали, что 9% всех написанных на английском сообщений упираются в 140 символов. На втором месте по распространенности находятся сообщения длиной 34 символа. В японском языке самая популярная длина сообщения составляет только 15 символов.