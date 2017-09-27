Твиттер увеличил длину сообщения в два раза. До 280 символов!
Сервис микроблогов Twitter удвоил максимальную длину сообщения — до 280 символов. Об этом было объявлено 26 сентября. Обновление доступно в тестовом режиме небольшой группе пользователей.
Изменения коснутся «языков, подверженных переполнению» — то есть, всех языков, где не используется иероглифическое письмо. Для японского, китайского и корейского сохранится лимит 140 символов.
Исследования твиттера показали, что 9% всех написанных на английском сообщений упираются в 140 символов. На втором месте по распространенности находятся сообщения длиной 34 символа. В японском языке самая популярная длина сообщения составляет только 15 символов.
Твиттер придуман для краткости. Именно поэтому он позволяет так хорошо отразить происходящее. Твиты без лишних слов передают информацию или мысли, которые имеют значение. Это никогда не изменится. (англ. яз.)