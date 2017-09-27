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Как начать писать твиты по 280 символов прямо сейчас?

The Verge
11:05, 27 сентября 2017

Сервис Twitter объявил 26 сентября о начале эксперимента с длиной твитов — часть пользователей получила возможность писать до 280 знаков в одном сообщении вместо 140. Многие заранее недовольны нововведением, но есть и те, кого обрадовало ослабление ограничений.

Twitter сам решает, какие пользователи станут частью эксперимента. Но вы можете начать писать твиты по 280 символов уже сейчас. Пока только в веб-версии.

Для этого нужно:

  • Установить в браузере расширение Tampermonkey
  • Зайти на эту страницу и нажать кнопку «Raw»
  • Нажать кнопку «Установить» в открывшейся вкладке

Скрипт, который вы установите, изменит поведение сайта твиттера — теперь кнопка публикации будет активна и после того, как вы превысите лимит в 140 знаков. И вы сможете писать сообщения длиной до 280 символов!

Но злоупотреблять не стоит

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