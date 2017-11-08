Американская журналистка рассказала, что Кевин Спейси домогался ее 18-летнего сына

Американская тележурналистка Хезер Анру заявила, что актер Кевин Спейси в июле 2016 года домогался ее 18-летнего сына.

По словам Анру, это произошло в ресторане на американском острове Нантакет в Атлантическом океане. Спейси купил юноше несколько напитков, и когда тот опьянел, засунул руку ему в штаны и взял за гениталии. В этот момент они находились в плохо освещенном помещении, где было много людей.

Журналистка рассказала, что ее сын попытался высвободиться, но не сумел, после чего «запаниковал и замер». Когда Спейси вышел в туалет, к молодому человеку подошла женщина и посоветовала убежать, что он и сделал. На следующее утро он рассказал ей о случившемся, рассказала Анру.

По словам журналистки, ее сын не обращался в полицию из-за стыда и страха и до сих пор переживает случившееся, однако на прошлой неделе молодой человек написал заявление в полицию. Власти Нантакета отказались подтвердить эту информацию, сославшись на конфиденциальность таких данных.