Американская журналистка рассказала, что Кевин Спейси домогался ее 18-летнего сына

Boston.com
19:44, 8 ноября 2017
Надежный источник

Американская тележурналистка Хезер Анру заявила, что актер Кевин Спейси в июле 2016 года домогался ее 18-летнего сына. 

По словам Анру, это произошло в ресторане на американском острове Нантакет в Атлантическом океане. Спейси купил юноше несколько напитков, и когда тот опьянел, засунул руку ему в штаны и взял за гениталии. В этот момент они находились в плохо освещенном помещении, где было много людей.

Журналистка рассказала, что ее сын попытался высвободиться, но не сумел, после чего «запаниковал и замер». Когда Спейси вышел в туалет, к молодому человеку подошла женщина и посоветовала убежать, что он и сделал. На следующее утро он рассказал ей о случившемся, рассказала Анру.

По словам журналистки, ее сын не обращался в полицию из-за стыда и страха и до сих пор переживает случившееся, однако на прошлой неделе молодой человек написал заявление в полицию. Власти Нантакета отказались подтвердить эту информацию, сославшись на конфиденциальность таких данных.

В октябре несколько человек обвинили актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах и нападениях. Первым стал актер Энтони Рэпп, который рассказал, что в 1986 году Спейси пригласил его на вечеринку и попытался заняться с ним сексом; Рэппу тогда было 14 лет. О домогательствах со стороны Спейси, в числе прочих, рассказали сотрудники съемочной площадки сериала «Карточный домик».
Съемки шестого сезона «Карточного домика», который должен выйти на экраны в 2018 году, были приостановлены из-за обвинений в адрес Спейси. Позже компания Netflix заявила, что не будет продолжать работу над сериалом, если Спейси продолжит там работать.
По данным британских СМИ, полиция Лондона начала расследование в отношении Спейси в связи с одним из обвинений.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме