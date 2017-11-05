Кевина Спейси обвинил в домогательствах сын актера Ричарда Дрейфуса

Buzzfeed
09:55, 5 ноября 2017
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Актер Гарри Дрейфус, сын обладателя «Оскара» Ричарда Дрейфуса, написал для Buzzfeed о том, как в 18-летнем возрасте столкнулся с домогательствами Кевина Спейси. Издание отмечает, что слова Гарри подтвердили пять человек, которым он рассказывал о случившемся, в том числе его отец и брат.

Инцидент произошел в 2008 году, когда Ричард Дрейфус играл в пьесе лондонского театра «Олд Вик», режиссером которой был Спейси. По словам Гарри Дрейфуса, однажды вечером они втроем репетировали роль его отца в квартире Спейси. В какой-то момент актер сел рядом с Гарри и дотронулся до его бедра, а затем положил руку ему на пах. Дрейфус-младший заявил, что не помнит, как долго это продолжалось.

Ричард Дрейфус сообщил Buzzfeed, что ничего не заметил и узнал о случившемся лишь через 4-5 лет, когда сын рассказал ему.

По словам Гарри Дрейфуса, он долго не мог говорить с родными о случившемся, но при этом на протяжении 9 лет рассказывал эту историю на вечеринках «ради шутки». Актер решил публично заявить об инциденте, когда другие люди стали обвинять Спейси в домогательствах. «Я понял, что это никогда не было веселой историей», — сказал Гарри.

Адвокат Кевина Спейси Брайан Фридман заявил, что актер отрицает все обвинения.

В октябре 2017 года актер Энтони Рэпп рассказал, что Кевин Спейси в 1986 году пригласил его на вечеринку и попытался заняться с ним сексом. Рэппу в то время было 14 лет. Комментируя заявление Рэппа в твитере, Спейси публично сообщил о своей гомосексуальной ориентации.
Позже в домогательствах актера обвинили режиссер Тони Монтана, актер Роберто Ковазос, двое жителей Великобритании, пожелавших сохранить анонимность, а также сотрудники съемочной группы сериала «Карточный домик», в котором Спейси играет главную роль.
31 октября съемки шестого сезона «Карточного домика», который должен выйти на экраны в 2018 году, были приостановлены из-за обвинений в домогательствах в адрес актера.
По неофициальным данным, полиция Лондона начала расследование в отношении Спейси по подозрению в нападении сексуального характера. Заявление подал 23-летний актер, который «отключился» в квартире Спейси после совместного курения марихуаны и пришел в себя из-за того, что Спейси пытался заняться с ним сексом. 

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