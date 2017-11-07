Министр правительства Уэльса потерял должность и покончил с собой после обвинений со стороны женщин
Министр правительства Уэльса Карл Сарджент найден мертвым у себя дома в валлийском городе Коннах Куэй. BBC News сообщает, что он совершил самоубийство.
3 ноября Сарджент лишился должности в правительстве после того, как несколько женщин выступили с обвинениями в его адрес. В чем именно они заключаются, неизвестно. Сарджент говорил, что ему самому не раскрыли никаких подробностей.
Сарджент был членом Лейбористской партии. В связи с выдвинутыми обвинениями против него было начато внутрипартийное расследование.
Полиция не предоставила никаких комментариев по поводу обстоятельств смерти бывшего министра.
1 ноября стало известно об отставке министра обороны Великобритании Майкла Фэллона. Причиной стало несоответствие требованиям, которые предъявляют к британским военным. О каких конкретно требованиях идет речь, не уточнялось. За несколько дней до отставки Фэллона СМИ сообщили, что в 2002 году он потрогал за колено журналистку.