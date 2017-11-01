Министр обороны Великобритании ушел в отставку. СМИ сообщили, что в 2002 году он положил руку на колено журналистке

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон ушел в отставку, сообщает «Би-би-си». Фэллон заявил, что его поведение в прошлом не соответствовало требованиям, которые предъявляются британским военным, пишет издание.

С каким именно инцидентом связана отставка Фэллона, неизвестно. В конце октября стало известно, что в 2002 году он потрогал за колено журналистку Джулию Хартли-Брюер.

30 октября Хартли-Брюер, обсуждая на радио сексуальные домогательства в британском Парламенте, рассказала, что однажды пригрозила ударить в лицо одного из нынешних министров, который все время клал ей руку на колено. Позже она пояснила, что не считает себя жертвой домогательства.

Позже таблоид The Sun сообщил, что речь шла о Майкле Фэллоне. Тогда Хартли-Брюер заявила: «„Инцидент“ произошел в 2002 году. Никто и близко не был расстроен из-за него. Мои колени не пострадали».

This "incident" happened in 2002. No one was remotely upset or distressed by it. My knees remain intact. I refer you to my earlier statement pic.twitter.com/TWTj0nnsWb — Julia Hartley-Brewer (@JuliaHB1) October 30, 2017

После появления новостей об отставке Фэллона Джулия Хартли-Брюер заявила в эфире Sky News, что если это связано с ее историей, то это «самая нелепая отставка министра в истории».

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