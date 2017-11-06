На Гнойного напали перед концертом в Санкт-Петербурге

78.ru
16:41, 6 ноября 2017
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В Санкт-Петербурге совершено нападение на рэпера Гнойного (Вячеслава Машнова). Об этом со ссылкой на менеджера Гнойного Андрея Замая сообщают 78.ru, РЕН и Пятый канал.

По словам Замая, семь человек напали на Гнойного около гостиницы «Санкт-Петербург», когда тот шел на концерт в клубе «Аврора». «Били его и кричали, что он должен извиниться за творчество, за сказанные панчи. Это было покушение на свободу слова», — заявил Замай, заметив, что рэпер дал объяснения полиции.

При этом сам Гнойный, как пишет телеграм-канал «Мэш» (связан с «Лайфом»), заявил, что врачи зафиксировали только «пару царапин». Запланированный на вечер 6 ноября концерт, как отметил Замай, все равно состоится.

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