Вячеслав Мальцев заявил о задержании 100 своих сторонников

Националист Вячеслав Мальцев заявил, что в разных городах России задержаны более 100 его сторонников. Об этом он рассказал телеканалу «Дождь». Мальцев не уточнил, за какой период времени были задержаны эти люди.

Мальцев является основателем движения «Артподготовка», которое суд признал экстремистским. «ОВД-Инфо» сообщает о целой серии обысков, допросов и задержаний сторонников «Артподготовки» за последние двое суток — в Москве, Перми, Люберцах, Нижнем Новгороде и Барнауле.