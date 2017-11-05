Вячеслав Мальцев заявил о задержании 100 своих сторонников
Националист Вячеслав Мальцев заявил, что в разных городах России задержаны более 100 его сторонников. Об этом он рассказал телеканалу «Дождь». Мальцев не уточнил, за какой период времени были задержаны эти люди.
Мальцев является основателем движения «Артподготовка», которое суд признал экстремистским. «ОВД-Инфо» сообщает о целой серии обысков, допросов и задержаний сторонников «Артподготовки» за последние двое суток — в Москве, Перми, Люберцах, Нижнем Новгороде и Барнауле.
3 ноября ФСБ заявила о пресечении деятельности «законспирированной ячейки» сторонников Вячеслава Мальцева, которые якобы собирались поджечь в Москве административные здания и напасть на полицейских. На подозреваемых планируют завести уголовные дела о терроризме.
По информации РБК, были задержаны 14 человек. У них нашли холодное и травматическое оружие, а также компоненты для приготовления «коктейля Молотова».
Вячеслав Мальцев постоянно обещает революцию в России, которая якобы произойдет 5 ноября 2017 года. Он предлагает своим сторонникам выйти в центры городов России и не расходиться, пока президент РФ Владимир Путин не подаст в отставку.
На Мальцева в России заведено уголовное дело об экстремизме. Сам он находится за границей. Суд санкционировал его заочный арест.