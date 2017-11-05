В центре Москвы задержали более 80 человек
На Манежной площади в центре Москвы задержаны более 80 человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». На площади выставлено полицейское оцепление. Сотрудники полиции досматривают некоторых прохожих.
«Открытая Россия» также сообщает о задержаниях в Санкт-Петербурге. По ее данным, около Смольного задержали двух человек.
На Манежной идут точечные задержания: людей берут и молча ведут в полицейские автобусы pic.twitter.com/FpKRCHDEjq— Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) November 5, 2017
За несколько дней до 5 ноября в Москве и других городах России были задержаны десятки сторонников движения «Артподготовка», которое признано в России экстремистским и запрещено. «Артподготовку» основал националист Вячеслав Мальцев. Против него возбуждено уголовное дело об экстремизме.
Мальцев в течение нескольких лет постоянно говорил, что 5 ноября 2017 года в России произойдет революция. Он предлагал сторонникам выйти на центральные площади городов России и оставаться там до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин не подаст в отставку.