В центре Москвы задержали более 80 человек

Продолжение Полиция задержала более 230 человек в Москве и еще пяти городах России

На Манежной площади в центре Москвы задержаны более 80 человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». На площади выставлено полицейское оцепление. Сотрудники полиции досматривают некоторых прохожих.

«Открытая Россия» также сообщает о задержаниях в Санкт-Петербурге. По ее данным, около Смольного задержали двух человек.