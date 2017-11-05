Полиция задержала более 300 человек в Москве и еще шести городах

Обновление. По данным «ОВД-Инфо», по состоянию на 15:00 мск в Москве и еще шести городах России задержаны 310 человек. 286 из них задержаны в столице.

В Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Краснодаре, Красноярске, Перми и Ростове-на-Дону задержаны не менее 237 человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Больше всего задержанных в Москве — как минимум 212 человек.

В пресс-службе московского управления МВД сообщили агентству «Интерфакс», что в столице задержаны 263 человека. Причина задержания — нарушение общественного порядка.

Корреспондент «Медузы» сообщил, что полиция досматривает мужчин на Тверской улице от Манежной площади до станции метро «Тверская». Некоторых задерживают и ведут в автозаки. При этом задержанные не несут никаких транспарантов и не выкрикивают лозунгов.

ТАСС сообщает со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что у задержанных изымают «оружие, ножи, средства индивидуальной защиты, кастеты и другие запрещенные средства».

«Это говорит о том, что люди пришли не просто так, а готовились оказать сопротивление силам правопорядка», — цитирует агентство свой источник.

Среди задержанных в Москве оказались жители Петербурга, которые приехали на чтения Адама Смита. В твиттере петербургского штаба Алексея Навального сообщается, что задержаны 14 человек.

Опасные преступники шли с чтений Адама Смита в KFC pic.twitter.com/0XzSTxtL39 — Штаб Навального СПб (@teamnavalny_spb) November 5, 2017

«Фонтанка» сообщает, что чтения проходили в Высшей школе экономики. Их участников задержали, когда они вышли на Пушкинскую площадь во время обеденного перерыва.