Роскомнадзор попросил Google News объяснить отказ показывать новости агентства ФАН
Роскомнадзор попросил компанию Google объяснить, почему новостной агрегатор Google News перестал выдавать материалы Федерального агентства новостей (ФАН). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Роскомнадзор напомнил, что ФАН — официально зарегистрированное СМИ в России, и заявил, что «стоит на страже свободы слова и всячески препятствует любым проявлениям цензуры».
С конца октября сервис Google News перестал выдавать новости Федерального агентства новостей (ФАН). Агентство назвало это «актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом». ФАН пообещало пожаловаться в суд, антимонопольную службу и «другие контролирующие органы».
Федеральное агентство новостей было создано в 2014 году. Как выяснили журналисты РБК, оно связано с «фабрикой троллей», сотрудники которой пишут платные комментарии в поддержку российской власти и, по мнению американских властей, пытались во время выборов президента США повлиять на общественное мнение с помощью фейсбука и твиттера.