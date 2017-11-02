Минюст США идентифицировал российских чиновников, ответственных за взлом комитета Демократической партии
Минюст США идентифицировал российских чиновников, которые участвовали во взломе серверов комитета Демократической партии США и утечке полученных данных в 2016 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Речь идет о «более шести членах российского правительства». Их имена в публикации не называются; в каких именно учреждениях они работают, также не уточняется.
По данным газеты, Минюст США собрал необходимые доказательства и рассматривает вариант выдвинуть обвинения против этих людей в 2018 году. Собеседники The Wall Street Journal признают, что арест обвиняемых по этому делу крайне маловероятен.
Издание уточняет, что Минюст может отложить предъявление обвинений до окончания параллельного расследования о российском вмешательстве в выборы, которое возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер, или до выявления других участников взлома — следователи полагают, что в процессе были задействованы «десятки других людей».
Если дело дойдет до суда, оно покажет наиболее полную на данный момент картину того, кто стоял за взломом комитета. Американская разведка приписала атаку российским спецслужбам, но подробно не рассказала, как был сделан этот вывод и кто именно участвовал во взломе (англ. яз.).