Минюст США идентифицировал российских чиновников, ответственных за взлом комитета Демократической партии

Минюст США идентифицировал российских чиновников, которые участвовали во взломе серверов комитета Демократической партии США и утечке полученных данных в 2016 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Речь идет о «более шести членах российского правительства». Их имена в публикации не называются; в каких именно учреждениях они работают, также не уточняется.

По данным газеты, Минюст США собрал необходимые доказательства и рассматривает вариант выдвинуть обвинения против этих людей в 2018 году. Собеседники The Wall Street Journal признают, что арест обвиняемых по этому делу крайне маловероятен.

Издание уточняет, что Минюст может отложить предъявление обвинений до окончания параллельного расследования о российском вмешательстве в выборы, которое возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер, или до выявления других участников взлома — следователи полагают, что в процессе были задействованы «десятки других людей».