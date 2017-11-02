Минюст США идентифицировал российских чиновников, ответственных за взлом комитета Демократической партии

The Wall Street Journal
17:24, 2 ноября 2017
Требует подтверждения

Минюст США идентифицировал российских чиновников, которые участвовали во взломе серверов комитета Демократической партии США и утечке полученных данных в 2016 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Речь идет о «более шести членах российского правительства». Их имена в публикации не называются; в каких именно учреждениях они работают, также не уточняется.

По данным газеты, Минюст США собрал необходимые доказательства и рассматривает вариант выдвинуть обвинения против этих людей в 2018 году. Собеседники The Wall Street Journal признают, что арест обвиняемых по этому делу крайне маловероятен.

Издание уточняет, что Минюст может отложить предъявление обвинений до окончания параллельного расследования о российском вмешательстве в выборы, которое возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер, или до выявления других участников взлома — следователи полагают, что в процессе были задействованы «десятки других людей».

Если дело дойдет до суда, оно покажет наиболее полную на данный момент картину того, кто стоял за взломом комитета. Американская разведка приписала атаку российским спецслужбам, но подробно не рассказала, как был сделан этот вывод и кто именно участвовал во взломе (англ. яз.).

The Wall Street Journal
В конце 2016 года США обвинили Россию в организации кампании по вмешательству в президентские выборы, одной из целей которых якобы было помешать победе Хиллари Клинтон. США ввели санкции против ФСБ и ГРУ. Позже спецслужбы заявили, что кампанию, которая включала кибератаки и пропаганду, санкционировал лично президент РФ Владимир Путин.
Речь, в частности, шла о взломе серверов комитета Демократической партии США и публикации полученных документов. Демократы считают, что эти утечки помешали победе их кандидата Хиллари Клинтон.
Владимир Путин и другие представители российской власти категорически отрицают вмешательство России в американские выборы. Президент США Дональд Трамп называл версию о российском взломе комитета демократов попыткой его оппонентов оправдать свое поражение на выборах.

США расследуют «российское вмешательство в выборы»

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