В результате теракта в Нью-Йорке погибли восемь человек
В результате теракта в Нью-Йорке, где мужчина наехал на людей на велодорожке, погибли восемь человек.
Как заявили представители городских властей на пресс-конференции, созванной в связи с терактом, шесть человек погибли на месте происшествия, еще двое умерли в больнице.
11 человек госпитализированы. Число пострадавших может быть больше, поскольку некоторые из них могли самостоятельно покинуть место происшествия, заявили на пресс-конференции, созванной в связи с терактом.
В полиции заявили, что нападавшему 29 лет. Других данных о нем пока нет.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал нападение «трусливым терактом, направленным против невинных мирных людей».
"This was an act of terror" - New York mayor says at least 8 people killed, more than 12 others hurt in attack https://t.co/ph8ILCToBN pic.twitter.com/MKhe94dkLM— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 31, 2017