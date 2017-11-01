В результате теракта в Нью-Йорке погибли восемь человек 

Полиция Нью-Йорка
21:35, 31 октября 2017
Надежный источник

В результате теракта в Нью-Йорке, где мужчина наехал на людей на велодорожке, погибли восемь человек.

Как заявили представители городских властей на пресс-конференции, созванной в связи с терактом, шесть человек погибли на месте происшествия, еще двое умерли в больнице.

11 человек госпитализированы. Число пострадавших может быть больше, поскольку некоторые из них могли самостоятельно покинуть место происшествия, заявили на пресс-конференции, созванной в связи с терактом.

В полиции заявили, что нападавшему 29 лет. Других данных о нем пока нет.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал нападение «трусливым терактом, направленным против невинных мирных людей».

31 октября в Нью-Йорке мужчина на пикапе выехал на велодорожку неподалеку от Всемирного торгового центра и начал сбивать людей. The New York Times сообщает, что он проехал 20 кварталов.
Подозреваемый вышел из машины, врезавшись в другой автомобиль, и стал угрожать оружием для пейнтболла и травматическим оружием. Полицейские его ранили и задержали. По неподтвержденным данным, преступник, выйдя из машины, кричал «Аллах акбар».
Дело расследуется как теракт.

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