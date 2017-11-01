В результате теракта в Нью-Йорке погибли восемь человек 

В результате теракта в Нью-Йорке, где мужчина наехал на людей на велодорожке, погибли восемь человек.

Как заявили представители городских властей на пресс-конференции, созванной в связи с терактом, шесть человек погибли на месте происшествия, еще двое умерли в больнице.

11 человек госпитализированы. Число пострадавших может быть больше, поскольку некоторые из них могли самостоятельно покинуть место происшествия, заявили на пресс-конференции, созванной в связи с терактом.

В полиции заявили, что нападавшему 29 лет. Других данных о нем пока нет.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал нападение «трусливым терактом, направленным против невинных мирных людей».