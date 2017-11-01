Нападение на Манхэттене расследуют как теракт

CBS
21:00, 31 октября 2017
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Наезд на людей на велодорожке в Нью-Йорке, в результате которого погибли несколько человек, расследуется как теракт. Об этом сообщают телеканалы CBS и CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источник Associated Press также говорит, что происшествие расследуют как возможный теракт.

31 октября в Нью-Йорке мужчина на пикапе выехал на велодорожку неподалеку от Всемирного торгового центра и начал сбивать людей. The New York Times сообщает, что пострадавших видели на дистанции 15 кварталов.

По разным данным, погибли шесть или семь человек, от девяти до 15 получили ранения.

По сообщению полиции, подозреваемый вышел из машины, врезавшись в другой автомобиль, и стал угрожать муляжом огнестрельного оружия. Полицейские его ранили и задержали.

Преступник, выйдя из машины, кричал «Аллах акбар», сообщает The New York Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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