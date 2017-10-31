В Нью-Йорке водитель выехал на велодорожку и начал сбивать людей

Associated Press
20:20, 31 октября 2017
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В Нью-Йорке водитель на пикапе сбил несколько человек на дорожке для велосипедистов и пешеходов.

По разным данным, погибли шесть или семь человек, пострадали от девяти до 15 человек.

Подозреваемый был ранен полицейскими и находится под стражей.

В полиции заявили, что в какой-то момент машина столкнулась с другим автомобилем, после чего водитель вышел наружу и стал угрожать предметом, похожим на огнестрельное оружие.

Первоначально сообщалось, что стрельбу начал преступник.

Инцидент произошел на Манхэттене, неподалеку от Всемирного торгового центра.

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