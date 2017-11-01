«МК»: семья погибшего на Новом Арбате сотрудника ДПС получила 4 миллиона рублей от ФСБ и трехкомнатную квартиру

Московский комсомолец
07:02, 1 ноября 2017
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Родственники инспектора ГИБДД Сергея Грачева, погибшего на Новом Арбате в конце сентября, получили компенсацию от МВД и ФСБ, а также трехкомнатную квартиру в новостройке, сообщил «Московский комсомолец».

Семья Грачева, по данным издания, получила два миллиона рублей «по линии МВД» и еще четыре миллиона рублей от ФСБ. Кроме того, вдове инспектора ГИЮДД Екатерине Грачевой выдали трехкомнатную квартиру и назначили пенсию до достижения детьми совершеннолетия (сейчас детям 1,5 года и 5 лет). Родителям Грачева назначена пенсия по потере кормильца.

«Мы остались довольны, — пояснила правозащитникам мама инспектора Светлана. — Помимо солидной компенсации мне и супругу назначили пожизненную пенсию по потере кормильца. Все выплаты уже получаем».

Московский комсомолец
Сотрудник ГИБДД Сергей Грачев погиб вечером 25 сентября на Новом Арбате, его сбил «Мерседес» с номерами АМР, приписанный, по данным из открытых источников, к ФСБ.
«Мерседес», как показывают записи с камер видеонаблюдения, двигался по разделительной полосе на значительной скорости. Перед наездом на инспектора ГИБДД машина не пыталась затормозить. Полицейский погиб на месте. После аварии водитель «Мерседеса», как сообщали очевидцы, убрал со своей машины номера.

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