«МК»: семья погибшего на Новом Арбате сотрудника ДПС получила 4 миллиона рублей от ФСБ и трехкомнатную квартиру

Родственники инспектора ГИБДД Сергея Грачева, погибшего на Новом Арбате в конце сентября, получили компенсацию от МВД и ФСБ, а также трехкомнатную квартиру в новостройке, сообщил «Московский комсомолец».

Семья Грачева, по данным издания, получила два миллиона рублей «по линии МВД» и еще четыре миллиона рублей от ФСБ. Кроме того, вдове инспектора ГИЮДД Екатерине Грачевой выдали трехкомнатную квартиру и назначили пенсию до достижения детьми совершеннолетия (сейчас детям 1,5 года и 5 лет). Родителям Грачева назначена пенсия по потере кормильца.