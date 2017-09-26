Опубликовано видео наезда правительственного «Мерседеса» на полицейского
Опубликована видеозапись с камеры наблюдения, на которой виден момент, когда «Мерседес» с правительственными номерами насмерть сбивает полицейского на Новом Арбате в Москве. Запись появилась во «ВКонтакте» Егора Дрягина без указания источника.
Мерседес сбил полицейского на Новом Арбате в Москве. ВИДЕО с камеры наблюдения pic.twitter.com/uT2AZ9S24u— ВИДЕО Crashtimes (@crashtimes) 26 сентября 2017 г.
Судя по записи, ДТП произошло около 22:08 вечером 25 сентября. Автомобиль двигался по разделительной полосе со включенным проблесковым маячком и задел сотрудника ГИБДД, который находился на ней.
По информации источника «Интерфакса», машина могла принадлежать одной из силовых структур, поэтому уголовным делом будет заниматься военное следствие.
Ранее сообщалось, что на сбившей полицейского машине были номера правительственной серии А896МР97. Сразу после аварии водитель снял номерные знаки с машины.