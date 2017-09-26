Опубликовано видео наезда правительственного «Мерседеса» на полицейского

Опубликована видеозапись с камеры наблюдения, на которой виден момент, когда «Мерседес» с правительственными номерами насмерть сбивает полицейского на Новом Арбате в Москве. Запись появилась во «ВКонтакте» Егора Дрягина без указания источника.

Мерседес сбил полицейского на Новом Арбате в Москве. ВИДЕО с камеры наблюдения pic.twitter.com/uT2AZ9S24u — ВИДЕО Crashtimes (@crashtimes) 26 сентября 2017 г.

Судя по записи, ДТП произошло около 22:08 вечером 25 сентября. Автомобиль двигался по разделительной полосе со включенным проблесковым маячком и задел сотрудника ГИБДД, который находился на ней.

По информации источника «Интерфакса», машина могла принадлежать одной из силовых структур, поэтому уголовным делом будет заниматься военное следствие.