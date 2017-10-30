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Суд не принял к рассмотрению иск Александра Плющева к ФСБ

Александр Плющев
11:13, 30 октября 2017
Надежный источник

Мещанский суд Москвы отказался принять к рассмотрению иск журналиста радиостанции «Эхо Москвы» Александра Плющева к ФСБ и Роскомнадзору из-за требования предоставлять ключи шифрования от переписки пользователей. Об этом Плющев написал в своем телеграм-канале.

Информация об отказе в рассмотрении иска также содержится и в картотеке суда, а глава «Агоры» Павел Чиков опубликовал копию решения суда в своем телеграм-канале. 

«Судья Ирина Афанасьева сочла, что требование предоставить ФСБ доступ, в том числе и к моей переписке, никак не затрагивает мои интересы», — сообщил Плющев.

По словам журналиста, они с юристами из правозащитной группы «Агора» планируют подать частную жалобу в Мосгорсуд на отказ в рассмотрении иска.

25 октября Александр Плющев объявил о том, что вместе с журналистом Олегом Кашиным подают в суд на Роскомнадзор и ФСБ из-за предъявленного к мессенджеру Telegram требования предоставить ключи шифрования от переписки пользователей. Поддержку иска, как сообщалось, будет осуществлять группа «Агора». Иск, подателем которого числился Плющев, был зарегистрирован Мещанским судом 26 октября.
«Агора» представляет интересы Telegram в судебном разбирательстве, в ходе которого мессенджер пытается оспорить штраф в 800 тысяч рублей, наложенный на него за отказ передать ФСБ ключи от переписки пользователей.
Требование о предоставлении спецслужбам и правоохранительным органам ключей шифрования от переписки пользователей содержится в «законе Яровой» — пакете «антитеррористических» поправок, принятых в России в 2016 году.

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