Суд не принял к рассмотрению иск Александра Плющева к ФСБ

Мещанский суд Москвы отказался принять к рассмотрению иск журналиста радиостанции «Эхо Москвы» Александра Плющева к ФСБ и Роскомнадзору из-за требования предоставлять ключи шифрования от переписки пользователей. Об этом Плющев написал в своем телеграм-канале.

Информация об отказе в рассмотрении иска также содержится и в картотеке суда, а глава «Агоры» Павел Чиков опубликовал копию решения суда в своем телеграм-канале.

«Судья Ирина Афанасьева сочла, что требование предоставить ФСБ доступ, в том числе и к моей переписке, никак не затрагивает мои интересы», — сообщил Плющев.

По словам журналиста, они с юристами из правозащитной группы «Агора» планируют подать частную жалобу в Мосгорсуд на отказ в рассмотрении иска.