Основатель ИД Родионова решил начать переговоры о покупке российского Forbes
Появились новые претенденты на покупку холдинга ACMG, издающего, в числе прочего, российскую версию журнала Forbes, пишут «Ведомости».
Предложение начать переговоры о покупке ACMG сделали владельцу холдинга Александру Федотову бизнесмен Сергей Родионов, основавший носящий его имя издательский дом, и бывший топ-менеджер ИД Родионова Владимир Помукчинский.
Как сообщил изданию Помукчинский, предложение о начале переговоров уже направлено Федотову. Представители холдинга ACMG пока от комментариев по этому поводу воздержались.
Сергей Родионов, отмечает издание, в настоящий момент проживает в Люксембурге. От управления основанным им ИД, по словам Родионова, он отошел из-за закона об иностранцах в СМИ. Если сделка по покупке издателя российской версии Forbes состоится, сообщил Родионов, он планирует оформить свою долю на партнеров. Об объединении медиахолдингов, подчеркнул он, речи не идет.
«Сделать официальное предложение [о покупке ACMG] не представляется возможным. Прежде нужно обсудить множество нюансов, в том числе финансовое положение компании», — объяснил Помукчинский.