Основатель ИД Родионова решил начать переговоры о покупке российского Forbes

Появились новые претенденты на покупку холдинга ACMG, издающего, в числе прочего, российскую версию журнала Forbes, пишут «Ведомости».

Предложение начать переговоры о покупке ACMG сделали владельцу холдинга Александру Федотову бизнесмен Сергей Родионов, основавший носящий его имя издательский дом, и бывший топ-менеджер ИД Родионова Владимир Помукчинский.

Как сообщил изданию Помукчинский, предложение о начале переговоров уже направлено Федотову. Представители холдинга ACMG пока от комментариев по этому поводу воздержались.

Сергей Родионов, отмечает издание, в настоящий момент проживает в Люксембурге. От управления основанным им ИД, по словам Родионова, он отошел из-за . Если сделка по покупке издателя российской версии Forbes состоится, сообщил Родионов, он планирует оформить свою долю на партнеров. Об объединении медиахолдингов, подчеркнул он, речи не идет.