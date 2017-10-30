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Основатель ИД Родионова решил начать переговоры о покупке российского Forbes

Ведомости
06:52, 30 октября 2017
Надежный источник

Появились новые претенденты на покупку холдинга ACMG, издающего, в числе прочего, российскую версию журнала Forbes, пишут «Ведомости».

Предложение начать переговоры о покупке ACMG сделали владельцу холдинга Александру Федотову бизнесмен Сергей Родионов, основавший носящий его имя издательский дом, и бывший топ-менеджер ИД Родионова Владимир Помукчинский.

Как сообщил изданию Помукчинский, предложение о начале переговоров уже направлено Федотову. Представители холдинга ACMG пока от комментариев по этому поводу воздержались.

Сергей Родионов, отмечает издание, в настоящий момент проживает в Люксембурге. От управления основанным им ИД, по словам Родионова, он отошел из-за закона об иностранцах в СМИ. Если сделка по покупке издателя российской версии Forbes состоится, сообщил Родионов, он планирует оформить свою долю на партнеров. Об объединении медиахолдингов, подчеркнул он, речи не идет.

 «Сделать официальное предложение [о покупке ACMG] не представляется возможным. Прежде нужно обсудить множество нюансов, в том числе финансовое положение компании», — объяснил Помукчинский. 

Ведомости
Бизнесмен Александр Федотов, владелец холдинга ACMG, купил российскую версию Forbes в 2015 году у немецкого ИД Axel Springer, который был вынужден продать актив из-за закона об иностранцах в СМИ.
Ранее неоднократно появлялись сообщения о возможной продаже Федотовым Forbes. Так, сообщалось, что Федотов вел переговоры о продаже ACMG с владельцем холдинга РБК Григорием Березкиным и издателем Inc. Владимиром Палихатой. Федотов переговоры опроверг.
В октябре сообщалось, что Федотов ведет переговоры о продаже Forbes с бизнесменом Игорем Рыбаковым — одним из владельцев корпорации «Технониколь». Рыбаков переговоры опроверг, заявив, что покупать журнал не планирует.

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