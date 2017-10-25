Владелец Forbes начал переговоры о продаже журнала бизнесмену Игорю Рыбакову

Владелец русской версии журнала Forbes Александр Федотов ведет переговоры с бизнесменом Игорем Рыбаковым о продаже журнала, сообщает «Центр управления расследований» (ЦУР) «Открытой России». Об этом изданию рассказали источники, близкие к Рыбакову, а также бывший топ-менеджер холдинга Федотова ACMG.

Как следует из публикации ЦУР, обсуждаются варианты полной покупки Forbes Рыбаковым и «частичного вхождения в капитал». Бизнесмены также обсуждают возможность совместной покупки турецкого Forbes, который принадлежит медиагруппе Turkuvaz, пишет ЦУР.

По словам одного из источников издания, Игорь Рыбаков «нуждается в каналах коммуникаций, чтобы добиваться социального признания и удовлетворять собственные „миллиардерские“ амбиции». В частности, он может использовать Forbes для «продвижения темы образования», которой занимается возглавляемый им «Рыбаков фонд».