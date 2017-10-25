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Владелец Forbes начал переговоры о продаже журнала бизнесмену Игорю Рыбакову

ЦУР
13:52, 25 октября 2017
Требует подтверждения

Владелец русской версии журнала Forbes Александр Федотов ведет переговоры с бизнесменом Игорем Рыбаковым о продаже журнала, сообщает «Центр управления расследований» (ЦУР) «Открытой России». Об этом изданию рассказали источники, близкие к Рыбакову, а также бывший топ-менеджер холдинга Федотова ACMG.

Как следует из публикации ЦУР, обсуждаются варианты полной покупки Forbes Рыбаковым и «частичного вхождения в капитал». Бизнесмены также обсуждают возможность совместной покупки турецкого Forbes, который принадлежит медиагруппе Turkuvaz, пишет ЦУР.

По словам одного из источников издания, Игорь Рыбаков «нуждается в каналах коммуникаций, чтобы добиваться социального признания и удовлетворять собственные „миллиардерские“ амбиции». В частности, он может использовать Forbes для «продвижения темы образования», которой занимается возглавляемый им «Рыбаков фонд».

«Я не очень понимаю вообще, о чем вы говорите», — заявил Федотов ЦУРу и посоветовал обратиться в пресс-службу. В пресс-службе ACMG бросили трубку. «Я не могу подвердить, что Игорь Владимирович покупает Forbes — информация не соответствует действительности», — заявил ЦУРу представитель Рыбакова. 

ЦУР
Это не первое сообщение о возможной продаже Федотовым Forbes. В июне Republic писал, что издание хочет купить владелец российской версии журнала Inc. Владимир Палихата.
Игорь Рыбаков — один из владельцев корпорации «Технониколь», один из основателей фонда своего имени, который занимается программами развития предпринимательства и образования. В списке богатейших бизнесменов Forbes он занимает 117 место — журнал оценил его состояние в 900 миллионов долларов.
Бизнесмен Александр Федотов, владелец холдинга ACMG, купил российскую версию Forbes в 2015 году. Немецкий ИД Axel Springer был вынужден продать актив, так как в России иностранцам запретили владеть более 20 процентов средств массовой информации.
После покупки Forbes Федотовым в журнале сменилcя главный редактор, а у журналистов произошло несколько конфликтов с руководством. Один из них был связан с тем, что из рейтинга самых высокооплачиваемых топ-менеджеров в 2016 году пропала зарплата главы ВТБ Андрея Костина. Некоторые сотрудники издания заявили, что Федотов вмешался в редакционную политику.

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