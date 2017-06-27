Владелец российской версии журнала Inc. решил купить российский Forbes

Владелец российской версии делового журнала Inc. Владимир Палихата предложил владельцу ACMG Александру Федотову продать ему российский Forbes. Об этом Палихата рассказал сайту Republic.

«По нашей информации, он готов продать» — сказал Палихата. Он отметил, что у двух журналов «немного разные сегменты», но между ними видна «возможная синергия».

Представители ACMG заявили RNS, что Федотов не получал от Палихаты предложения и что возможность продажи журнала в холдинге не рассматривают.