Владелец российской версии журнала Inc. решил купить российский Forbes
Владелец российской версии делового журнала Inc. Владимир Палихата предложил владельцу ACMG Александру Федотову продать ему российский Forbes. Об этом Палихата рассказал сайту Republic.
«По нашей информации, он готов продать» — сказал Палихата. Он отметил, что у двух журналов «немного разные сегменты», но между ними видна «возможная синергия».
Представители ACMG заявили RNS, что Федотов не получал от Палихаты предложения и что возможность продажи журнала в холдинге не рассматривают.
Владелец ACMG Александр Федотов купил российскую версию Forbes в 2015 году у немецкого издательского дома Axel Springer. Это произошло после того, как в России иностранцам запретили быть владельцами более 20 процентов средства массовой информации.
Владимир Палихата — бизнесмен, основатель инвестиционной группы Legacy Square Capital, бывший президент компании «Росэнергомаш». В 2016 году он стал инвестором издания на русском языке по лицензии американского делового журнала Inc.