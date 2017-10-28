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Министр образования и науки подписала приказ о сохранении ученой степени у Мединского

Министерство образования и науки РФ
06:21, 28 октября 2017
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Министр образования и науки Ольга Васильева подписала приказ о сохранении ученой степени доктора наук у министра культуры Владимира Мединского.

В приказе сказано, что решение принимается на основании заключения экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории и рекомендации президиума ВАК. Эти органы вынесли разные решения — экспертный совет рекомендовал лишить Мединского степени, но президиум ВАК решил иначе.

«Отказать Козлякову Вячеславу Николаевичу, Ерусалимскому Константину Юрьевичу, Бабицкому Ивану Федоровичу в лишении ученой степени доктора исторических наук Мединского Владимира Ростиславовича», — говорится в приказе.

Владимир Мединский, согласно официальный данным, защитил докторскую диссертацию по истории «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков» летом 2011 года, до начала работы на посту министра культуры.
Многие историки, ознакомившиеся с работой, критиковали ее за ненаучность. Весной 2016 года группа ученых подала в Минобрнауки заявление о лишении Мединского ученой степени из-за «грубейших ошибок» в содержании работы и нарушений в процедуре защиты.
Работу трижды направляли в разные диссертационные советы — в итоге ее рассмотрели в Белгородском университете и рекомендовали сохранить Мединскому степень. Однако следующая инстанция — экспертный совет ВАК по истории — принял противоположное решение, согласившись с доводами о ненаучности его работы.
Президиум ВАК, который, как правило, утверждает решение экспертного совета, решил оставить Мединского доктором исторических наук. 

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