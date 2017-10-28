Министр образования и науки подписала приказ о сохранении ученой степени у Мединского

В приказе сказано, что решение принимается на основании заключения экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории и рекомендации президиума ВАК. Эти органы вынесли разные решения — экспертный совет рекомендовал лишить Мединского степени, но президиум ВАК решил иначе.

Министр образования и науки Ольга Васильева подписала приказ о сохранении ученой степени доктора наук у министра культуры Владимира Мединского.

Владимир Мединский, согласно официальный данным, защитил докторскую диссертацию по истории «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков» летом 2011 года, до начала работы на посту министра культуры.

Многие историки, ознакомившиеся с работой, критиковали ее за ненаучность. Весной 2016 года группа ученых подала в Минобрнауки заявление о лишении Мединского ученой степени из-за «грубейших ошибок» в содержании работы и нарушений в процедуре защиты.

Работу трижды направляли в разные диссертационные советы — в итоге ее рассмотрели в Белгородском университете и рекомендовали сохранить Мединскому степень. Однако следующая инстанция — экспертный совет ВАК по истории — принял противоположное решение, согласившись с доводами о ненаучности его работы.

Президиум ВАК, который, как правило, утверждает решение экспертного совета, решил оставить Мединского доктором исторических наук.