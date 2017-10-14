«Непрофессиональная работа дискредитирует отечественную науку». В экспертном совете ВАК ответили на доводы защитников диссертации Мединского

Члены экспертного совета ВАК по истории, который в начале октября рекомендовал лишить министра культуры РФ Владимира Мединского степени доктора наук, опубликовали заявление в связи с возникшей вокруг этого решения «дискуссией в СМИ».

Эксперты заявили, что их заключение о работе Мединского вызвано не «несогласием с его „видением истории“ или с его „патриотической позицией“». По их словам, в заключении отрицательно оценивается именно качество проделанной Мединским работы, а также констатируется отсутствие у него «базовых профессиональных навыков историка».

«Мы глубоко убеждены в том, что неквалифицированная, непрофессиональная работа дискредитирует отечественную науку и тем самым может считаться антипатриотическим явлением», — сказано в заявлении.

В совете также опровергли утверждение, что на диссертацию было вынесено два положительных заключения — в диссертационных советах МГУ и БелГУ. По их словам, в БелГУ работу Мединского не рассматривали по существу, а в МГУ диссертацию не рассматривали в принципе.

Эксперты также заявили, что отсутствие в тексте плагиата, на которое часто указывают противники лишения Мединского степени, «еще не является гарантией соответствия работы требованиям, предъявляемым к докторской диссертации». Говоря об обвинениях в травле Мединского, эксперты подчеркнули, что их заключение «не затрагивает ни личность, ни разнообразную деятельность В.Р. Мединского на занимаемых им постах».

Большинство утверждений, которые оспаривают в своем заявлении эксперты, повторяла, в числе прочих, министр образования и науки РФ Ольга Васильева (окончательное решение о лишении или сохранении ученой степени Мединского будет принимать это ведомство).

После вынесения экспертным советом ВАК отрицательной рекомендации, она заявила: «Я сразу хочу подчеркнуть, что там было положительное решение двух советов. А еще очень важный момент — это отсутствие плагиата в работе. Ну, а то, что автор представил свое видение истории, то это уже как раз та сама полемическая история, которая должна быть».