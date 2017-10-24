Ксения Собчак потребовала освободить Олега Навального и других политзаключенных

Первым был назван находящийся под домашним арестом режиссер Кирилл Серебренников, вторым — брат политика Алексея Навального Олег, третьим — журналист РБК Александр Соколов.

Ксения Собчак объявила, что как кандидат в президенты России требует освобождения всех политических заключенных. Сама Собчак не назвала конкретных имен тех, кого она требует освободить, но их перечислили в заготовленном для пресс-конференции видеоролике.

18 октября Собчак объявила, что намерена баллотироваться на выборах президента в 2018 году. Она назвала себя кандидатом «против всех».

Штаб Собчак пока официально не сформирован, но СМИ сообщали, что в него могут войти медиаменеджер Демьян Кудрявцев, политтехнолог Виталий Шкляров и экономист Владислав Иноземцев.