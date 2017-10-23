СК завел дело о покушении на убийство в связи с нападением на Татьяну Фельгенгауэр

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство в связи с нападением на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. О возможных мотивах нападавшего в сообщении СК ничего не сказано.

СК не назвал имени нападавшего, сообщив лишь, что это 48-летний мужчина. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что преступник — гражданин Израиля. Ранее московское управление МВД сообщило, что на Фельгенгауэр напал гражданин иностранного государства, но не уточнило, какого именно.

В твиттере «Эха Москвы» говорится, что нападавшего зовут Борис Гриц.