СК завел дело о покушении на убийство в связи с нападением на Татьяну Фельгенгауэр
11:45, 23 октября 2017
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство в связи с нападением на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. О возможных мотивах нападавшего в сообщении СК ничего не сказано.
СК не назвал имени нападавшего, сообщив лишь, что это 48-летний мужчина. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что преступник — гражданин Израиля. Ранее московское управление МВД сообщило, что на Фельгенгауэр напал гражданин иностранного государства, но не уточнило, какого именно.
В твиттере «Эха Москвы» говорится, что нападавшего зовут Борис Гриц.
Нападение на Татьяну Фельгенгауэр было совершено днем 23 октября. Преступник распылил газ из баллончика в лицо охраннику у входа в редакцию «Эха Москвы», поднялся в редакцию и ударил Фельгенгауэр ножом в шею. Журналистку госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам врачей, угрозы ее жизни нет. Нападавший был задержан полицией.