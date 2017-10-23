Нападение на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Хроника Как прошли первые часы после покушения

«Я обращаюсь к ее коллегам по работе на „Эхе Москвы“ с просьбой повлиять на поведение из сослуживицы. Я обращаюсь к ее приемному отцу, Павлу Фельгенгауэру: надеюсь вы обладаете каким-то авторитетом для своей дочери и сможете повлиять на нее. Через несколько недель я приезжаю в Москву и, если это не прекратится, последствия могут быть очень неприятными», — вот цитата из дневника на вордпрессе от 14 сентября 2017 года.