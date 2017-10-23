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Нападение на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Хроника Как прошли первые часы после покушения
Мы заканчиваем онлайн-трансляцию. Вот редакционная колонка «Медузы», в которой описано, что мы думаем о нападении.
Пока без подробностей.
«Новая газета» выражает поддержку журналистам «Эха»: «„Новая газета“ всегда была и будет с коллегами. Мы солидарны с журналистами „Эхо Москвы“. Тане Фельгенгауэр — здоровья, хирургам — удачи, родителям, Лене и Павлу — терпения».
Григорий Явлинский
В комментариях к посту журналистки Ксении Лариной о том, что происходит на «Эхе», описаны первые минуты после нападения:
«Это было ужасно, я как раз выходила от Левитина из театра, увидела на первом этаже окровавленную Татьяну (не узнала ее). Просто увидела девушку, сжимающую шею, по руке текла кровь. Быстро вызвали Скорую, охранники где-то нашли полотенце, я хотела сначала зажать рану шарфом, потом обмотала шею полотенцем. Татьяна почти теряла сознание. Говорить не могла. Скорая, кстати, приехала почти мгновенно».
Александр Плющев обращает внимание на то, что новости об «агенте госдепа» и о нападении на Фельгенгауэр делает буквально один и тот же человек.
Операция близится к завершению, но «о дальнейшей тактике мы сможем сказать только утром».
Пресс-подход главврача НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по состоянию раненой ведущей «Эха Москвы».
Главное — операция продолжается.
«Интерфакс»: Посольство Израиля проверяет информацию о наличии у нападавшего гражданства Израиля.
Профсоюз журналистов считает, что часть вины на нападение должен взять на себя телеканал «Россия-24»:
«Телеканал „Россия-24“ неоднократно в своем эфире показывал сюжеты, в которых обвинял журналистов Эха Москвы и лично Татьяну Фельгенгауэр в работе „на Госдеп“ и сотрудничестве с некими западными НКО, критике власти и якобы участии в митингах Навального. В сюжетах утверждается, что радиостанция Эхо Москвы занимается антигосударственной деятельностью и должна носить статус иностранного агента. При этом обвинения высказывались на фоне портрета Татьяны и ее коллег Александра Плющева и Максима Курникова. Мы считаем, что эти сюжеты разжигают ненависть в адрес наших коллег и могли спровоцировать нападении на Татьяну неуравновешенного человека».
Журналист Олеся Герасименко пишет, как ее тоже преследовали после эфира на «Эхе».
Ксения Ларина, журналист, коллега Фельгенгауэр по «Эху»:
«Друзья, сейчас будет очень много вранья.
Будьте внимательны и осторожны, если вам захочется обсуждать различные журналистские версии о том, что Таню и бандита связывает личный конфликт, что это нападение никак не связано с ее профессиональной деятельностью.
Тане перерезали горло. В редакции Эха Москвы.
Мы в ужасе. Таня в Склифе. вытаскивают ее врачи».
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной:
«Вопиющая история с нападением на Татьяну Фельгенгауэр в редакции „Эха Москвы“. Коллегам с радиостанции — слова поддержки. Только что говорил с А.А. Венедиктовым. Заверил, что мы держим ситуацию на контроле».
И подтверждает, что его фамилия именно Гриц.
У Варламова появилось видео с допросом Грица. Он говорит, что Фельгенгауэр его «сексуально преследовала», он знал ее «по телепатическому контакту пять лет».
Журналист Олег Кашин, на которого напали в 2010 году, так реагирует на нападение на Фельгенгауэр на «Дожде»: «Хочу назвать мразями людей из ГУВД, которые заговорили о личных мотивах».
Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны».
«Она доставлена в наш институт… Состояние ее, можно сказать, тяжелое», — заявил «Интерфаксу» директор НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского Сергей Петриков.
Илья Яшин, политик:
«Сначала они в эфире федерального ТВ рассказывают, что Таня Фельгенгауэр и ее коллеги с „Эха Москвы“ — агенты Госдепа и враги России.
Спустя две недели отморозок с ножом приходит в редакцию и бьет Таню ножом в горло.
Таню еще не успели довезти до больницы и еще даже не подтверждена личность отморозка, а государственные информагентства уже скулят со ссылкой на „источники“, что причина нападения — личный конфликт.
Именно поэтому необходимо добиваться международных санкций для всей этой пропагандистской швали. Это история не про свободу слова. Это пропаганда ненависти, которая создает угрозу для жизни людей.
И каждый пропагандист, который визжит про врагов России, в той или иной степени соучастник».
Сергей Пархоменко пишет в своем ФБ о системе безопасности в «Эхе Москвы»:
«Все интересуются, „как он туда попал“…
„Эхо Москвы“ расположено на 14 этаже огромного офисного здания, битком набитого разными конторами. В середине рабочего дня внизу на входе туда-сюда валит толпа людей. Сидит один охранник за стойкой, вяло таращится в телевизор, если кто-то перепрыгнет через турникет, не приложив карточку, — никто за „безбилетником“ не погонится.
В самой редакции радиостанции весь день полно посетителей: слушатели проходят за призами, курьеры приносят письма, гости эфира приходят не одни, а с какими-то сопровождающими. В приемной — где референты — вечная толчея. Тут же ходят журналисты и сотрудники: редакция очень тесная, все происходит на маленьком пятачке.
Газпром-Медиа никакой серьезной охраны радиостанции не предоставил, несмотря на много раз поднимавшийся вопрос: ни после всех угроз, ни после нападений на Латынину и других журналистов, которые уже многие годы случаются внизу — со всеми зеленками, помидорами, яйцами, майонезами, мочой и калом, при входе и выходе из здания. Директор радиостанции „Эхо Москвы“ Екатерина Павлова — тоже так и не почесалась.
Людям, которые систематически вывешивают по улицам города гигантские баннеры с лицами и именами „врагов“ — большой привет. Ваша работа, скоты»
Василий Уткин
Главное к 15.00 по Москве
— Фельгенгауэр делают операцию, подробностей о состоянии ее здоровья нет;
— Нападавший задержан, он был без паспорта, но неофициально называется имя Борис Герц. Человек с именем Борис Гриц ведет в интернете дневник, в котором часто писал о Фельгенгауэр;
— СК завел дело по статье «покушение на убийство».
— Совет по правам человека взял расследование дела под свой контроль.
«Я обращаюсь к ее коллегам по работе на „Эхе Москвы“ с просьбой повлиять на поведение из сослуживицы. Я обращаюсь к ее приемному отцу, Павлу Фельгенгауэру: надеюсь вы обладаете каким-то авторитетом для своей дочери и сможете повлиять на нее. Через несколько недель я приезжаю в Москву и, если это не прекратится, последствия могут быть очень неприятными», — вот цитата из дневника на вордпрессе от 14 сентября 2017 года.
Совет по правам человека возьмет нападение на журналистку «Эха Москвы» под свой контроль (РИА)
Сотруднику охраны «Эха Москвы», которого ранил нападавший, оказали помощь на месте. У него порез на руке. (Mash)
Якобы Фельгенгауэр преследует его и «воздействуют на сердце».
Возможно, нападавший — это вот этот человек из Фейсбука. В дневнике на сайте wordpress, человек по имени Борис Гриц рассказывает, как он ненавидит Татьяну Фельгенгауэр и обещает приехать в Москву.
«Мы надеемся, что правоохранительные органы в кратчайшие сроки смогут разобраться в мотивах преступления и понять, что направляло нож неудавшегося убийцы», — сказал «Интерфаксу» секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
Mash опубликовал видео с камеры наблюдения, на которой видно, как на скорой помощи увозят Татьяну Фельгенгауэр.
«Интерфакс»: дело переквалифицировано в «покушение на убийство».
Глава Союза журналистов Всеволод Богданов уже (!) сказал, что нападение «вряд ли является политическим преступлением»
Сотрудник охраны «Эха Москвы» сказал «Интерфаксу», что нападавший не был пьян, но производил впечатление «неадекватного».
Алексей Венедиктов рассказал «Интерфаксу», что радиостанция работает в штатном режиме. Он будет просить «Газпром-Медиа» усилить охрану здания.
«Через четыре минуты там уже была „скорая помощь“, пациентку уже госпитализировали в НИИ им. Н.Склифосовского, ранение, судя по всему, не опасное для жизни. Я думаю, что глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Иванович Хрипун уже взял это на контроль». Так отреагировал на нападение заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.
Алесандр Плющев, ведущий «Эха»:
«Угрозы всем ведущим „Эха Москвы“ в смсках или соцсетях поступают более-менее регулярно от разных не очень адекватных людей, мы на эти угрозы обычно внимания не обращаем. Но именно в последние дни мне угроз не было, насчет Татьяны не знаю. У меня нет версий, что могло спровоцировать нападение. Я думаю, что практически любой наш эфир может кого-то неадекватного на что-то натолкнуть. Слава богу, у нас не какой-то травоядный эфир».
При этом представитель столичного главка полиции Юрий Титов сказал «Интерфаксу», что при нападавшем не было документов, его имя устанавливается.
По данным Life, нападавшего зовут Борис Герц.
Источник «Интерфакса» сообщает, что СК, возможно, переквалифицирует дело с хулиганства на «покушение на убийство».
Журналист Виталий Рувинский сделал фотографию нападавшего незадолго до приезда полиции.
Тихон Дзядко много лет работал на «Эхе»
Две недели назад на «России-24» вышел фильм «Эхо Госдепа. Радиостанция „Эхо Москвы“ попалась на сотрудничестве с западными НКО»; в нем много говорилось и конкретно про Фельгенгауэр.
Mash сообщает, что задержанный на допросе сказал, что с Фельгенгауэр у него была «телепатическая связь».
МВД также подчеркивает, что рассмотрит и другие версии.
МВД: нападавший на Фельгенгауэр иностранец, предварительный мотив — личная неприязнь.
(сообщает «Интерфакс»)
Сериал «Спящие»…
Венедиктов также отмечает, что скорая приехала очень быстро — всего приехали четыре машины скорой помощи. В «Эхе» идут следственные действия.
Венедиктов на «Эхо Москвы»: состояние Фельгенгауэр оценивается как средне тяжелое, идет операция.
Лайф пишет, что Генпрокуратура взяла нападение на Фельгенгауэр под контроль.
ТАСС со ссылкой на источник передает, что состояние Фельгенгауэр оценивается как тяжелое.
Что известно к 14.00 по Москве:
— Неизвестный прошел в редакцию «Эха Москвы» и напал с ножом на Фельгенгауэр
— Нападавший задержан; основная версия полиции — «хулиганство»
— Фельгенгауэр в больнице, она в операционной.